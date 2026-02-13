- Otvoren i prijateljski razgovor sa ministrom spoljnih poslova Kine o ključnim globalnim bezbednosnim izazovima koji su u fokusu ovogodišnje Konferencije u Minhenu, očuvanju mira, stabilnosti međunarodnog poretka kao i potrebi za odgovornim dijalogom u uslovima rastućih geopolitičkih tenzija - piše na zvaničnom nalogu predsednika Vučića.

On je istakao da su odnosi Srbije i Kine zasnovani na čeličnom prijateljstvu, međusobnom poštovanju i sveobuhvatnom strateškom partnerstvu koje je izgrađeno zajedno sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom.

- Potvrdili smo opredeljenje da dalje unapređujemo saradnju u oblastima investicija, energetike, digitalne ekonomije i inovacija, ali i da kroz otvoren dijalog doprinosimo stabilnosti Zapadnog Balkana i širem globalnom miru. Srbija ostaje pouzdan partner Kine u Evropi i nastaviće da vodi odgovornu i samostalnu politiku, zasnovanu na principima međunarodnog prava i očuvanja mira. Poslao sam pozdrave predsedniku Siju i zahvalio mu na ličnom doprinosu i podršci ekonomskom razvoju naše zemlje. Sa radošću se spremam za naš predstojeći sastanak u Kini, tokom predstojeće zvanične posete - zaključuje Vučić.