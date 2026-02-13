Slušaj vest

Nastavlja se "tuča" među blokaderima! Naime, blokaderi su svim silama udarili po poljoprivrednicima koji blokiraju puteve, te jasno pokazuju da se ne slažu sa njihovim "suludim zahtevima".

Kako smo već pisali, bivši visoki funkcioner Demokratske stranke (DS) Goran Ješić, koji je na Iksu upisan pod nadimkom "Užička republika", reagovao je na objavu studenata Elektronskog fakulteta u Nišu u blokadi.

- Uvozimo strano mleko. Uvozimo strano meso. Uvozimo strano povrće. Uvozimo ono što naša zemlja može da rodi, proizvede i nahrani. Zemlja sa plodnom ravnicom. Sa seljacima koji znaju i hoće da rade. Šta je sledeće? Uvoz stranih…građana? A da - glasi objava blokadera.

Ješić im je na to odgovorio:

- Eno Severna Koreja sve sama proizvodi i ne uvozi emigrante! Srpski državljani najbrojniji emigranti u gotovo svim državama EU ali sa emigrantima u Srbiji imamo problem, pride što o poljoprivredi lupetaju za sve novce! - poručio je on.

Foto: Printksin

Nakon njega, usledila je reakcija i blokadera Ilije Vojnovića.

- Ovo sve uvoze sve j****e zemlje civilizovanog sveta, odbijte da budete intelektualne lenštine i kafanski mudraci kao generacije pre vas, koje su Srbiju pretvorile u močvaru u kojoj se vi koprcate. Budite prva generacija koja će koristiti glavu, j***m mu više sve - poručio je blokader.

Foto: Printscreen

Sada i blokaderi jasno poručuju da je ono što poljoprivrednici, koji blokiraju puteve, traže - glupost.

Ovim je jasno da su blokaderi stava da agenda poljoprivrednika podseća na model kakav postoji u Severnoj Koreji, kao i da bi ispunjavanje zahteva poljoprivrednika dovelo do toga da Srbija ne bi mogla da izvozi poljoprivredne i prehrambene proizvode na evropsko tržište, što bi na kraju dovelo i do ekonomskog kolapsa.

Podsetimo, Ješić je juče udario i na saborkinju iz blokaderskih redova, članicu Predsedništva DS Biljanu Stojković. Više o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.