Blokaderski pokret iz dana u dan se cepa na sve sitnije komade. Svaka politička, društvena, ekonomska, kulturna ili neka druga tema zapravo je "mina" na kojoj se uvećava rasulo među njima. Sada blokaderi jasno kažu da je ono što poljoprivrednici koji blokiraju puteve traže - glupost.

Blokaderi su udarili po poljoprivrednicima koji blokiraju puteve i kritikuju ih zbog suludih zahteva. Porede ih sa Severnom Korejom, navode da bi ispunjavanje njihovih zahteva prouzrokovalo da nikakve poljoprivredne i prehrambene proizvode mi ne možemo da izvozimo na evropsko tržište i da bi nas uništili.

Povod za ovakve reakcije Gorana Ješića i drugih blokadera bila je objava na Iksu sa naloga "Studenti Elektronskog fakulteta u Nišu u blokadi" u kojoj se žale na prekomerni uvoz. Međutim, mnogi su ih zbog toga ismejali, objašnjavajući logiku slobodnog tržišta.

