Slušaj vest

Formiranje vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine predstavlja ozbiljnu bezbednosnu pretnju i poruku koja se teško može tumačiti drugačije nego kao projekat usmeren protiv Srbije. Na to je još oštrije upozorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić i otkrio da raspolaže podacima o zajedničkim vežbama i analizama ofanzivnih scenarija.

Čuvamo teritoriju

Pitanja koja se nameću posle uspostavljanja nove realnosti u regionu su: zašto je takav savez potreban državama koje su već deo NATO, kakvu novu bezbednosnu arhitekturu pokušavaju da uspostave u regionu i kakav politički, vojni i diplomatski odgovor treba da ima Srbija? Sagovornici Kurira ocenjuju da ovaj trojni pakt ima jasnu političku pozadinu i da je njegova suština pritisak na Srbiju i pokušaj promene odnosa snaga na terenu, posebno kad je reč o Kosovu i Metohiji.

Oni upozoravaju da je reč o povezivanju koje prevazilazi simboliku i ima bezbednosnu dimenziju, te da Srbija mora odgovoriti smireno, ali odlučno - jačanjem vojske, aktivnijom diplomatijom i prisustvom u međunarodnim forumima, uz insistiranje na jasnoj poruci da čuva svoju teritoriju, ali ne preti tuđoj.

Predsednik Društva lobista Srbije Nenad Vuković kaže za Kurir da je jedini zajednički imenitelj ovog saveza pritisak na Srbiju i otežavanje da ostvari legitimne ciljeve i interese.

Nenad Vuković Foto: Kurir Televizija

- Jedina logika koja objedinjuje ovaj savez dve države i jedne teritorije je upravo antisrpstvo, inspirisano i logikom vlada ovih entiteta, ali, nažalost, i njihovih mentora. Cilj mu ne može biti povećana vidljivost ili privredna saradnja jer je to protivno geografskoj ili ekonomskoj logici. Pritisak na Srbiju i otežavanje našoj zemlji da ostvari legitimne ciljeve i interese jedina je poveznica ovog saveza. Odgovor Srbije treba da bude jačanje, razvoj i transparentni savezi s državama zasnovani na zajedničkim pogledima na međunarodne i regionalne odnose i ekonomsku opravdanost. Veoma je važno biti prisutan i u međunarodnim organizacijama i skupovima jer Srbija mora sama najviše da uradi na zaštiti svoje pozicije umesnom diplomatijom, kao i upornim i kompetentnim lobiranjem - ocenjuje Vuković.

Hoće krvoproliće

Profesor bezbednosnih nauka Miroslav Bjegović objašnjava za Kurir zašto je pokušaj upada na sever Kosova i Metohije prva opasnost od ovakvog udruživanja u našem okruženju.

- Trojni pakt je formiran u martu i predstavlja direktnu i otvorenu bezbednosnu pretnju prvenstveno teritorijalnom integritetu Srbije. Pre samo dve nedelje održan je sastanak u Zagrebu na nivou pomoćnika ministara zaduženih za bezbednosnu politiku i naoružanje. Upravo je naoružanje ono što je glavni zadatak u narednim mesecima, odnosno da se tzv. vojska Kosova naoruža novom opremom, sredstvima i naoružanjem koje jeste ofanzivnog karaktera, a isti karakter ima i novoformirani savez - kaže sagovornik Kurira.

Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

Bjegović ističe da naš sistem nacionalne bezbednosti pomno prati aktivnosti i namere trojnog pakta.

- Ono što je poruka njima jeste da se ne upuštaju u stvari koje mogu dovesti ponovo do krvoprolića na ovim prostorima. Ceo region može da bude uvučen u taj sukob. Ono što Srbija radi jeste jačanje svojih odbrambenih kapaciteta, ulaganje u vojsku kao što je najavio predsednik države, i to je poruka svima - da svako čuva svoju teritoriju. Srbija ne želi da ugrozi bilo čiju, a oni koji pomisle ili se upuste u posao ugrožavanja teritorije Srbije, siguran sam da neće dobro proći u svakom smislu - zaključuje prof. Miroslav Bjegović.

On ističe da je ofanziva prava namera saveza koji želi ili koji će pokušati da ostvari svoje ciljeve upotrebom vojne sile na teritoriji Kosova i Metohije.