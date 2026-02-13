Slušaj vest

Visoki savet tužilatva nije danas usvojio dnevni red na kojem je jedna od tačaka bio izbor javnih tužilaca za Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, čime je propao pokušaj vrhovne javne tužiteljke da za izbor progura samo svoje kandidate, i to posebno one koje je već uputila na rad u JTOK.

Dolovac je, inače, do izmene i dopune Zakona o tužilaštvu bila ovlašćena da donosi odluku o upućivanju javnih tužilaca i to po svojim diskrecionim merilima, ali joj je početkom primene izmenjenih zakona to ovlašćenje uskraćeno jer je prešlo na VST.

- Jasno je svim članovima da joj je ideja bila da zajedno sa nekoliko drugih članova VST progura izbor svojih kandidata mahom već upućenih u JTOK i tako blokira mogućnost da se bilo ko od drugih kvalitetnih tužilaca izabere na konkursu - objašnjava sagovornik Kurira upućen u rad VST.

Nakon neizglasavanja dnevnog reda, kako objašnjava, sednica VST je prekinuta i to nakon što su članovi Saveta prethodno više od četiri sata raspravljali o pojedinačnim tačkama i o drugim pitanjima izvan dnevnog reda.

Sledeća sednica VST je zakazana za 23. februar, a na dnevnom redu te sednice trebalo bi da se nađe i donošenje odluka o upućivanju javnih tužilaca u JTOK i druga javna tužilaštva.

Ministar pravde Nenad Vujić je predložio da se sednica o upućivanju odloži za 27. februar, odnosno da se održi nekoliko dana kasnije, kako bi se pribavile bezbednosne provere za sve javne tužioce koji žele da budu upućeni u JTOK.