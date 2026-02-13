- Sa predsednikom globalnih poslova kompanije Goldman Sachs Džaredom Koenom o ekonomskim tokovima u uslovima pojačanih geopolitičkih rizika, uticaju bezbednosnih izazova na finansijska tržišta, kao i o perspektivama rasta evropskih ekonomija u narednom periodu.

- Razmenili smo mišljenja i o strateškim globalnim kretanjima koja su u fokusu ovogodišnje Konferencije. Naglasio sam da Srbija ostaje posvećena odgovornoj fiskalnoj politici, reformama i jačanju investicionog ambijenta, uz otvorenost za saradnju sa vodećim globalnim finansijskim institucijama.