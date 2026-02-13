"Merc je govorio o stvaranju snažne Evrope, po prvi put je rekao da će Nemačka ubedljivo postati najjača vojska u Evropi. Izrazio je negativan stav prema Viktoru Orbanu uz nadu da će izgubiti izbore. Smatra da sa Putinom ne treba razgovorati dok Rusija ne bude potpuno iscrpljena. Rusija će ove godine po prvi put imati negativan ekonomski rast. Ali to dovodi u dodatne sukobe. Ovde je Zelenski najveća zvezda, nigde nije tako osim ovde u Minhenu. Plašim se da kraj rata u Ukrajini nećemo videti. Ključni problemi su u teritorijama, Rusi hoće papir da je nešto njihovo, a Ukrajina to neće", rekao je predsednik Vučić.