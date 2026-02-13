Slušaj vest

Član Visokog saveta tužilaštva (VST) Boris Pavlović danas je na sednici VST ocenio da se predsednik tog Saveta Branko Stamenković uplašio dva ranga nižeg tužioca kojem se nije pojavio na zakazanom saslušanju u predmetu po krivičnoj prijavi ministra pravde.

- Moram predsedniče da povučem reč koju sam izgovorio na prošloj sedinci - da ste "hrabri", imajući u vidu da se niste pojavili na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu (u Beogradu), ja bih rekao da ste se upašili od ovog postupajućeg tužioca, koji je dva ranga (po funkciji) niži od vas i koji ovde ima vidim 18.4 poena- rekao je Pavlović.

S tim u vezi je prokomentarisao ocenjivanje i odlučivanje komisija VST koje sastavljaju rang liste kandidata za izbor.
- Meni je ovde sve jasno kako komisije ocenjuju i odlučuju i kakvu vi poruku šaljete građanima - ako se vi ne pojavite na saslušanju, a vi ste iz tužilac u Vrhovnom javnom tužilaštvu - rekao je danas Pavlović.

