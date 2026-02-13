Politika
VUČIĆ O NAPADIMA BLOKADERA BAKIĆA: Ne postoji nijedan režim koji može da trpi da neki ljudi takve stvari rade i pozivaju na nasilje
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se, obraćajući se iz Minhena, osvrnuo i na izjavu blokadera Jova Bakića da je ovo "režim hulje".
"Ne postoji nijedan režim koji može da trpi da neki ljudi takve stvari rade i pozivaju na nasilje", rekao je predsednik Vučić i dodao:
"Ja sam uvek uplašen kad čujem njegove histerične govore. Imam pametnije poslove nego da se time bavim. Što nisu bili na glavnom trgu u Ubu?"
