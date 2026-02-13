Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom.

Kako je istakao, imao je dobar i otvoren razgovor sa predsednikom Koštom o svim ključnim pitanjima za odnose Srbije i EU i naš evropski put.

- Saslušao sam sve primedbe i kritike povodom seta nedavno usvojenih pravosudnih zakona. Srbija ostaje pouzdan partner i predana svom strateškom cilju, članstvu u EU. Dogovorili smo da održavamo redovnu i direktnu komunikaciju na najvišem nivou, jer samo kroz dijalog možemo da rešavamo izazove sa kojima se suočavamo.

- Zahvalan sam mu na podršci koju pruža našoj zemlji i radujem se njegovoj predstojećoj poseti Beogradu.

