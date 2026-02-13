Slušaj vest

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević odgovorio je na, kako je istakao, nove laži Marinike Tepić.

- Hteo bih u nekoliko rečenica da se osvrnem na ono što je danas gospođa Tepić iznela na jednoj od svojih konferencija i, naravno, ponovila po ko zna koji put lavinu neistina, optužbi, bez činjeničnog utemeljenja i sve ono što je karakteristično za nju. Mislim da nema potrebe da navodim sve njene afere pod znacima navoda, koje je tobož otkrila. U stvari, u najgorem svetlu je predstavila sebe i pokazala kao potpuno nepouzdanu osobu.

- I ja mogu da razumem donekle da se gospođa Tepić bori protiv nastojanja blokadera profesora i studenata da je politički izbrišu, odnosno da joj ne dozvole da se kandiduje na sledećim izborima i da zbog toga mora da bude i racionalnija. Ali ono što jeste zabrinjavajuće u svemu tome: političar preuzima ili pokušava da preuzme apsolutno ingerencije pravosudne vlasti, sudske vlasti, da ukine tužilaštvo, da ukinu sudove, da uvedu neke preke sudove... To je nešto što je najbolji primer onoga u šta oni veruju.

- Ja verujem da građani Srbije ne žele takvu Srbiju, da ne žele Srbiju koja bi bila bez zakona, bez reda, svakako bez morala. I u susret velikom državnom i verskom prazniku, Sretenje, verujem da ćemo svi smoći snage, ubeđen sam u snagu i volju naroda i božju pomoć da se Srbija više nikada neće vratiti periodu propadanja, kada su joj baš ljudi poput Marinike Tepić i sličnih blokadera vodili, razarali i pljačkali, da nam oni neće držati moralne pridike i da neće se nikada više u Srbiji dešavati ono što se dešavalo pre nekoliko decenija suđenja, besuđenja ,odbrane, besodbrane, preki sudovi, presude koje su donete pre nego što su i napisane. Srećan vam praznik, srećno vam Sretenje, živela Srbija! - poručio je Vučević.