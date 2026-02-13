"Nikad više nama ne sme da se desi DOS. Kakav crni DOS?! Pa nama formiranje DOS-a 2 je tragedija koja bi bila višestruko veća od DOS-a 1. Jer nismo se još oporavili od onog prvog. Meni je nestvarno da, recimo, taj DSS, koji je 2000. godine bio trojanski konj za srpski narod i sada ta ista politička grupacija nama ponovo nudi isti scenario. Pa da li oni misle da ovaj narod ima kraće pamćenje od komarca? Da ćemo mi ponovo da nasednemo na istog trojanskog konja. Pa dajte bar malo se presvucite, bar nešto drugo recite, jer vređate inteligenciju ovih ljudi. Strahovit je udarac bio na Srbiju. Posledice koje su ostavljene nisu ni malo naivne. Trebaće nam vreme da se oporavimo. Pre svega govorim o ekonomskim i finansijskim posledicama, pa čak i o geopolitičkom ugledu. Jer su oni sve vreme trčali u inostranstvo da oklevetaju Srbiju. To je bio njihov zadatak i sada trče", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski gostujući na TV Pink i dodala: