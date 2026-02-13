Slušaj vest

"Vidim da se mučenici spremaju valjda da me tuku u Novom Sadu, ali ja ne dolazim ljudi u Novi Sad", saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon najava blokadera da će protestovati zbog toga.

U Novom Sadu će u ponedeljak, inače, biti obeleženo dva veka od osnivanja Matice srpske, a bilo je najavljeno da će tim povodom u Novom Sadu boraviti i predsednik Srbije.

- Javiću vam ja kada budem dolazio pošto vidim da vam je mnogo zapelo da me pozdravite. Propade im to da me tuku, a toliko su silno želeli da pokažu svoje demokratske kapacitete.

- Pobedila je i uvek će pobeđivati Srbija - istakao je Vučić.

