Slušaj vest

"Vidim da se mučenici spremaju valjda da me tuku u Novom Sadu, ali ja ne dolazim ljudi u Novi Sad", saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon najava blokadera da će protestovati zbog toga.

U Novom Sadu će u ponedeljak, inače, biti obeleženo dva veka od osnivanja Matice srpske, a bilo je najavljeno da će tim povodom u Novom Sadu boraviti i predsednik Srbije.

- Javiću vam ja kada budem dolazio pošto vidim da vam je mnogo zapelo da me pozdravite. Propade im to da me tuku, a toliko su silno želeli da pokažu svoje demokratske kapacitete.