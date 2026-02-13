Politika
"SRBIJA DA SE SPREMI ZA GULAG KAD POBEDE BLOKADERI SA FAKULTETA" Blokader Banjac: Stigla u Valjevo 'krstača' od 3 metra, srBska zastava i Hesus s frćkavom kosom
Opozicioni aktivista Smiljan Banjac poručio je da se "Srbija spremi za gulag kad pobede blokaderi sa fakulteta".
- Auuuu, stigla u Valjevo 'krstača' od 3 metra, srBska zastava i ogromni Hesus sa frćkavom kosom. Svi se sa studentima grle i ljube, zaraza je neminovna! Gotovi smo, pocrkaćemo u sibirskom gulagu kada pobede - poručio je Banjac.
