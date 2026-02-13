Slušaj vest

Opozicioni aktivista Smiljan Banjac poručio je da se "Srbija spremi za gulag kad pobede blokaderi sa fakulteta".

- Auuuu, stigla u Valjevo 'krstača' od 3 metra, srBska zastava i ogromni Hesus sa frćkavom kosom. Svi se sa studentima grle i ljube, zaraza je neminovna! Gotovi smo, pocrkaćemo u sibirskom gulagu kada pobede - poručio je Banjac.

WhatsApp Image 2026-02-13 at 21.59.05.jpeg
Foto: Printskrin

Kurir.rs

