Šef Misije Srbije pri EU, ambasador Danijel Apostolović, danas je, predsedavao novom sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji.

Sastanku su prisustvovali predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, ministar pravde Nenad Vujić, kao i predstavnici ključnih institucija uključenih u proces pristupanja. Razgovori su bili usmereni na naredne korake u cilju ubrzanja pregovora, pregled dosadašnjeg napretka i izazove koji zahtevaju pravovremeno i koordinisano delovanje.

Učesnici su istakli značaj postavljanja ciljeva koji su istovremeno ambiciozni i realistični, vođeni merilima u okviru svih klastera i usklađeni sa Izveštajem o Srbiji Evropske komisije i Reformskom agendom. Posebna pažnja posvećena je privremenim merilima u poglavljima koja se odnose na vladavinu prava. Ponovo je potvrđeno da cilj reformi nije samo formalno ispunjavanje uslova, već postizanje stvarnih i trajnih promena.