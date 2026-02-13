Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem video snimka iz Minhena.

"Srpsko - srpski dijalog u bavarskoj kafani...", poručio je Vučić u opisu objave.

- Evo nas u bavarskoj kafani ovde u Minhenu. Pre nekoliko minuta završili smo ostale obaveze. Tu je Željka Cvijanović i kao u onoj priči o dedi, babi i repi, mene je naša ambasadorka Snežana iz Berlina naterala da popijem pivo, a onda sam ja Željku naterao da popije pivo, pošto je Željka dama, pije vino, ali dobro je bavarsko pivo. I naravno, uzeo sam kobasicu, i kupus njihov, i to je to. Svi smo ovde zajedno još malo, a sutra naporan dan. Ujutru prvi sastanak sa nemačkim ministrom spoljnih poslova. Mnogo toga čuo, prilično zabrinut, ali da bar malo odmorim i malo spavam večeras pivo je odlično - poručio je predsednik u video-poruci.

