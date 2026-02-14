Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da imao više razgovora sa stranim zvaničnicima nego svi predsednici Jugoslavije i Srbije zajedno.

Vučić je, odgovarajući na pitanje da prokomentariše navode blokadera da je izolovan od ostalih svetskih lidera, za TV Informer podsetio da se na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji sastao, između ostalih, sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i ministrom spoljnih poslova Kine Vang Jiem, a da će se danas sastati sa nemačkim ministrom spoljnih poslova.

"Ja imam više poseta nego bilo ko drugi u našoj istoriji i sa više sam predsednika i premijera, kraljeva, suverena država razgovarao nego svi predsednici Jugoslavije i Srbije posle toga zajedno, uključujući i maršala Tita", rekao je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše to što ga je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan u četvrtak tokom posete Ankari dočekao uz pesmu "Tamo daleko", Vučić je rekao da je tom prilikom izvedeno više srpskih pesama.