- Važan sastanak sa ministrom spoljnih poslova Nemačke tokom kojeg smo razgovarali o bilateralnoj saradnji Srbije i Nemačke, evropskom putu naše zemlje, kao i o izazovima u oblasti geopolitike, bezbednosti i ekonomije - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.

- U vremenu tektonskih promena u svetu, pojačanih tenzija i polarizacija, Srbija ozbiljno donosi odluke i nastavlja dijalog i saradnju sa partnerima, od kojih je Nemačka jedan od najvažnijih. Razgovarali smo o realizaciji zajedničkih projekata, posebno u oblastima energetike i infrastrukture, uz zahvalnost Nemačkoj na kontinuiranoj podršci ekonomskom razvoju Srbije i sprovođenju reformi. Posebnu pažnju posvetili smo evropskom putu Srbije i regionalnoj stabilnosti - ističe Vučić, i dodaje:

- Naša zemlja ostaje posvećena jačanju odnosa sa Saveznom Republikom Nemačkom, uz uverenje da sveobuhvatna bilateralna saradnja i iskreni dijalog, doprinose stabilnosti i prosperitetu za sve naše građane.

Tokom dana, Vučića ocekuju sastanci sa komesarkom EU za proširenje Martom Kos, sa poslanikom Bundestaga, predsedavajućim Radne grupe CDU za Zapadni Balkan, članom Odbora za spoljne poslove i zamenikom člana Odbora za EU Peterom Bajerom, sastanak sa potpredsednikom vlade i ministrom odbrane Slovačke Republike Robertom Kalinakom, kao i razgovori sa delegacijom američkih senatora na čelu sa senatorkom Džin Šahin.