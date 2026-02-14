Slušaj vest

Miloš Bešić, profesor i blokader sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gostovao je televiziji N1 i tom prilikom izneo niz kritika na račun blokadera. Bešić je na početku istakao važnu činjenicu – a to je da skupovi blokadera nema energetski potencijal kao kada su bili u piku.

- Protest u Ubu, kao i svi prethodnih meseci, su projektovani da održe vatru, ali sam duboko uveren da niko ne misli da to može imati onu vrstu energetskog potencijala kako je to bilo dok su bili protesti u piku, to je sasvim jasno - rekao je Bešić.

Tokom razgovora Danica Vučenić i njen gost složili su se konstatujući da 15. mart ne može da se ponovi.

- Ona količina energije koja vam se desila u Beogradu 15. marta je neponovljiva, to se ne može ponoviti - rekao je on.

Razgovarajući dalje, Vučenić je izjavila da čak i Dorđe Vukadinović, opozicionarni analitičar, uviđa da je energija među blokaderima opala.

- Đorđe Vukadinović je rekao da sada Vučić dinsta nas, a ne mi njega, smatra da je energija pala, nije on jedini itd... Problem je - da li smo mi sad upali u pesimističku fazu i da li je normalan onaj osećaj kao sa onog grafita "džaba smo krečili"? - rekla je Vučenić.

Profesor-blokader je takođe priznao da SNS ima organizaciju kakvu blokaderi nemaju - ali i da imaju izvanrednu podršku.

- Vi još uvek imate jako dobro organizovanu vladajuću stranku, sa potpuno ja bih rekao enormnom količinom institucionalnog i finansijskog kapaciteta, sa organizacionim strukturama koje su maltene vojno organizovane, po strogoj hijerarhiji... dakle sve ono što je realnopolitička moć - rekao je Bešić.

Dodao je da je duboko uveren da bi vladajuća stranka na izborima, ukoliko bi izlaznost bila 50 odsto, osvojila 45-50 odsto glasova.