"SRETENJE JE PRAZNIK SVIH SRBA": Vučević na svečanoj akademiji u Banjaluci
Savetnik predsednika Srbije i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević prisustvovao je svečanoj akademiji koja je povodom Sretenja, Dana državnosti Srbije i Dana državnosti Republike Srpske, održana sinoć u Banjaluci, gde je poručio da je Sretenje praznik svih Srba i praznik našeg identiteta i postojanja.
- Sabrani i ponosni, uoči Sretenja, Dana državnosti Republike Srbije i Republike Srpske, poručujemo da ćemo svoju slobodu i pravo na postojanje braniti mirno, odlučno i dostojanstveno - istakao je Vučević.
Prema njegovim rečima, narod koji ima veru, ima budućnost, narod koji ima ljubav, ima snagu da opstane, narod koji ima veru u Boga, pobediće sve nedaće.
- Na tom trojstvu nastavljamo da gradimo Srbiju i Srpsku složno, dostojanstveno i slobodno. Sretenje je praznik svih Srba, praznik našeg identiteta i postojanja. Neka večno žive Srbija i Srpska - poručio je Vučević.
Sretenje se pod sloganom "Sabornost i ponos" kao Dan državnosti obeležava i u Srbiji i u Republici Srpskoj, u skladu sa Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda koja je donesena na Svesrpskom saboru u Beogradu u junu 2024. godine.