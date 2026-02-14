Slušaj vest

Savetnik predsednika Srbije i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević prisustvovao je svečanoj akademiji koja je povodom Sretenja, Dana državnosti Srbije i Dana državnosti Republike Srpske, održana sinoć u Banjaluci, gde je poručio da je Sretenje praznik svih Srba i praznik našeg identiteta i postojanja.

- Sabrani i ponosni, uoči Sretenja, Dana državnosti Republike Srbije i Republike Srpske, poručujemo da ćemo svoju slobodu i pravo na postojanje braniti mirno, odlučno i dostojanstveno - istakao je Vučević.

Prema njegovim rečima, narod koji ima veru, ima budućnost, narod koji ima ljubav, ima snagu da opstane, narod koji ima veru u Boga, pobediće sve nedaće.

- Na tom trojstvu nastavljamo da gradimo Srbiju i Srpsku složno, dostojanstveno i slobodno. Sretenje je praznik svih Srba, praznik našeg identiteta i postojanja. Neka večno žive Srbija i Srpska - poručio je Vučević.