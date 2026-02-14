Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić konstatovala je kako je naša zemlja mogla da bude prva država u Evropi koja je započela eksploataciju i preradu svog litijuma da nije bilo blokadera i "laži Šolakovovih medija, kao i raznoraznih nevladinih organizacija" koje su to upropastile.

- Finska je započela eksploataciju i preradu svog litijuma. Rečenica koja pokazuje koliko su lagali narod - i oni iz bivše vlasti, i Šolakovi mediji, i raznorazne nevladine organizacije, i Evropska zelena stranka (sećate se Viole fon Kramon koja je došla da soli pamet građanima Srbije i sprečava da koristimo naš litijum, a koju je Kokanović sekirom branio od svog naroda). Govorili su da mi lažemo da će Evropa "kopati" litijum. Ispostavilo se, kao i uvek, da su lagali oni. Rudnik litijuma u Finskoj je na 10 km od gradića Kaustinen koji ima 4 hiljade stanovnika. Rafinerija za preradu litijuma je u samom gradu / luci Kokola. Radi se o otvorenom rudniku, za razliku od našeg koji je planiran kao zatvoren rudnik - napisala je Brnabić na Iksu.

Hoće li se Finska sada ugušiti u sumpornim kišama? Hoće li Finci pomreti od zagađenja? Hoće li ih spržiti sumporna kiselina? Hoće li umreti od gladi? Da li će se deca rađati sa deformitetima, upitala je ona.

- Neće. Ništa od toga se neće desiti. Finska će biti bogatija, bezbednija, sigurnija i čistija (jer će koristiti svoj litijum). I to svi oni koji su lagali naš narod znaju. Znaju da su lagali. I nisu lagali zato što su u to verovali, već su lagali, kao što uvek i lažu, samo da bi zaustavili Srbiju. I danas kada pokažemo da su lagali, nije to zato što očekujemo izvinjenje, jer ga nikada nismo do sada čuli. To je da pokažemo kako i koliko su lagali, da bismo pokušali da sprečimo, da se odbranimo od budućih laži. Cilj tih laži, zapamtite, je UVEK i SAMO da bi se usporila i zaustavila Srbija! - istakla je predsednica Skupštine.

Ovo smo mogli da budemo mi - prvi u Evropi, dodala je.