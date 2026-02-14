- Raduje me što vidim da se naša strateška saradnja širi na sve više ključnih oblasti. Po pitanju događaja u bliskoj budućnosti, sa posebnim nestrpljenjem očekujem predaju železničke pruge Budimpešta-Beograd i dalje produbljivanje našeg energetskog partnerstva, koje će pored značajnih ekonomskih prednosti, doprineti i jačanju veza između mađarskog i srpskog naroda i poboljšanju energetske bezbednosti naših zemalja. Uveravam Vas, da pored bilateralnih pitanja, možete računati na nepokolebljivu podršku moje Vlade u budućnosti, kako u Evropskoj uniji tako i u međunarodnom političkom prostoru, a posebno u pogledu integracije Srbije u Evropsku uniju - navodi se u čestitki predsednika Vlade Mađarske.



Svoju čestitku uputio je i predsednik Republike Italije Serđo Matarela naglašavajući da su plodonosni odnosi između Srbije i Italije sve jači zahvaljujući čvrstom prijateljstvu i uspešnoj bilateralnoj saradnji. Predsednik Matarela je istakao postojanu podršku Beogradu u cilju ostvarenja evropske perspektive.