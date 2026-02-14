Slušaj vest

Nakon napada na Milicu, ćerku predsednika Srbije Aleksandra Vučića, usledio je i napad na njegovog sina Danila. Naime, opskurni portal "srbijadanas.net" objavio je tekst pod naslovom "LJUBI GA TATA! Kako je Danilo Vučić dobio Navip i 700 hektara vinograda".

Ovim povodom reagovala je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

- Novi napad na predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu. Dan za danom - Milica, pa Danilo. Ne biraju sredstva. Ovo je rezultat kontinuirane dehumanizacije, orkestrirane kampanje koju već više od decenije sprovode tajkunski mediji i kojekakvi analitičari, stručnjaci, umetnici i ostali, u sprezi sa sličnima iz regiona - istim onima koji danas prave vojne saveze protiv Srbije. Ćutali smo, puštali, pravili se da ne primećujemo - napisala je ona na Iksu i dodala:

- I ovo je rezultat. Satanizacija čitave jedne porodice. Kriminalizacija i dehumanizacija svakog pojedinačno člana te porodice. Ovakva vrsta kriminalizacije i dehumanizacije je uvek, ali uvek, uvod u likvidaciju, i priprema terena za kasniju relativizaciju te likvidacije. Moja podrška porodici Vučić. Pobedićemo zajedno. Pobedićemo za pristojnu Srbiju!

Podsetimo, jedan korisnik društvene mreže Iks u sumanutom napadu na predsednika i njegovu porodicu objavio je fotografiju Vučića i njegove ćerke zagrljene, i napisao da ga to podseća na slike iz Epstajnovih fajlova. Kao što vidimo, nije mnogo prošlo da su udarili i na Danila.

