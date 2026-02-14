Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Minhenu sa potpredsednikom vlade i ministrom odbrane Slovačke Republike Robertom Kalinakom, u okviru 62. Minhenske bezbednosne konferencije.

- Srdačan i konstruktivan razgovor sa Robertom Kalinakom o unapređenju bilateralnih odnosa Srbije i Slovačke, kao i o daljem jačanju saradnje u oblasti odbrane, bezbednosti i vojno-tehničke saradnje. Razgovarali smo o zajedničkim bezbednosnim izazovima, modernizaciji odbrambenih kapaciteta i mogućnostima za intenzivniju saradnju naših institucija, uz uverenje da stabilnost regiona i međusobno poverenje predstavljaju temelj svakog daljeg napretka - napisao je Vučić na Instagramu.

Posebno sam zahvalio Slovačkoj na principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, dodao je predsednik.

- Srbija ostaje posvećena izgradnji snažnih partnerstava sa prijateljskim zemljama i nastaviće da radi na očuvanju mira, stabilnosti i bezbednosti u regionu, uz dalje razvijanje političkih, ekonomskih i bezbednosnih veza od obostrane koristi - istakao je.

Tokom dana, Vučića ocekuju sastanci sa komesarkom EU za proširenje Martom Kos, kao i razgovori sa delegacijom američkih senatora na čelu sa senatorkom Džin Šahin.

Vučić se ranije danas sastao sa ministrom spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke Johanom Vadefulom.

