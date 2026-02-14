Slušaj vest

Blokaderi su po ko zna koji put pokazali da su im dvostruki aršini jedino pravilo koje poštuju, a to je potvrdila i novinarka Šolakove Nove S Ana Marković, koja je govorila o smrti četvorogodišnje devojčice u Čačku, nakon što joj je doktor blokader operisao krajnike:

- U ovom slučaju devojčice postoji mogućnost da nije bilo lekarske greške, da je zaista došlo do nekih komplikacija koje nisu mogle da se zaustave, kažu da se to dešava! Nije na nama da sudimo, sačekaćemo da vidimo rezultate istrage. Ja ne bih sad targetirala lekare u Čačku. Neophodno je da nadležni rade na promeni sistema, da imaju veće plate lekari pa kad se to podigne na viši nivo onda će i oni biti zadovoljniji. Žao nam je i lekara, i on sad prolazi kroz pakao blago rečeno - reče Ana Marković i ostade živa.

Jer, nakon pada nadstrešnice istim tim Šolakovim medijima nije bila bitna istraga i nisu govorili da "nije na nama da sudimo, sačekaćemo da vidimo rezultat istrage"! Ne, tada su presuđivali pre istrage jer nisu marili za žrtve, već im je jedini cilj bio (a i sada je) da dehumanizuju Aleksandra Vučića i pokušaju da se dočepaju vlasti!