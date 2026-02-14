Slušaj vest

Blokaderi su po ko zna koji put pokazali da su im dvostruki aršini jedino pravilo koje poštuju, a to je potvrdila i novinarka Šolakove Nove S Ana Marković, koja je govorila o smrti četvorogodišnje devojčice u Čačku, nakon što joj je doktor blokader operisao krajnike: 

U ovom slučaju devojčice postoji mogućnost da nije bilo lekarske greške, da je zaista došlo do nekih komplikacija koje nisu mogle da se zaustave, kažu da se to dešava! Nije na nama da sudimo, sačekaćemo da vidimo rezultate istrage. Ja ne bih sad targetirala lekare u Čačku. Neophodno je da nadležni rade na promeni sistema, da imaju veće plate lekari pa kad se to podigne na viši nivo onda će i oni biti zadovoljniji. Žao nam je i lekara, i on sad prolazi kroz pakao blago rečeno - reče Ana Marković i ostade živa.

Jer, nakon pada nadstrešnice istim tim Šolakovim medijima nije bila bitna istraga i nisu govorili da "nije na nama da sudimo, sačekaćemo da vidimo rezultat istrage"! Ne, tada su presuđivali pre istrage jer nisu marili za žrtve, već im je jedini cilj bio (a i sada je) da dehumanizuju Aleksandra Vučića i pokušaju da se dočepaju vlasti! 

Kurir Politika

Ne propustitePolitika"SRBIJA DA SE SPREMI ZA GULAG KAD POBEDE BLOKADERI SA FAKULTETA" Blokader Banjac: Stigla u Valjevo 'krstača' od 3 metra, srBska zastava i Hesus s frćkavom kosom
protesti (13).jpg
PolitikaPOLITIČKI VANDALIZAM I POTEZ KUKAVICA: Dejan Vuk Stanković o svirepim napadima blokadera na Vučićevu ćerku!
Dejan Vuk Stanković
PolitikaNAJSTRAŠNIJI PRIMER KORIŠĆENJA TRAGEDIJE U POLITIČKE SVRHE! Analitičari: Nedopustivo i zlonamerno, ovo je kontinuitet svojevrsne "NEKROPOLITIKE"
zlatibor lončar
Društvo2 tragedije u čačanskoj bolnici: Inspekcija ispituje ko je odgovoran za smrt Eme (4) i muškarca (38) posle operacije krajnika
devojčica Čačak Ema Marković