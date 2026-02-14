Slušaj vest

Dalibor Marković, sin Dragana Markovića Palme, obratio se prisutnima ističući da je postavljanje spomenika čin ispunjenja obećanja datog građanima Jagodine i svima koji su poštovali rad njegovog oca.

„Ovo je za našu porodicu izuzetno emotivan dan. Spomenik mom ocu napokon stoji na mestu gde je i bilo planirano u gradu kome je posvetio čitav svoj život. Jagodina je bila njegov ponos, njegova snaga i njegova najveća ljubav“, rekao je Dalibor Marković.

WhatsApp Image 2026-02-14 at 12.01.13 (1).jpeg
Foto: Kurir

On je podsetio da je prvobitno otkrivanje spomenika bilo planirano za 7. jul prošle godine, kada su u Jagodinu došli brojni građani iz cele Srbije, kao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

„Nažalost, tada nismo uspeli da postavimo spomenik kakav je bio planiran, zbog propusta livnice koja je uništila već izrađeni rad. I pored toga, pokazali smo poštovanje postavljanjem manje biste, ali danas sa ponosom možemo reći da je spomenik završen dostojanstveno i onako kako dolikuje njegovom delu“, naglasio je.

Na spomeniku je uklesano:

Dragan Marković Palma 02. 05. 1960 – 22. 11. 2024.

Prvi gradonačelnik Jagodine je svojim radom i posvećenošću ostavio je neizbrisiv trag u razvoju Jagodine i Srbije

Govornici na ceremoniji istakli su da je Dragan Markovic bio političar koji je, prema njihovim rečima, transformisao Jagodinu u moderan grad, otvorio vrata investicijama, razvijao turizam i unapredio infrastrukturne projekte. Posebno je naglašeno da će memorijalni kompleks služiti kao mesto okupljanja, sećanja i podsećanja na period intenzivnog razvoja grada.

WhatsApp Image 2026-02-14 at 12.01.14.jpeg
Foto: Kurir

Ceremoniji su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, članovi porodice, prijatelji, saradnici i brojni građani. Atmosfera je bila dostojanstvena i emotivna, a mnogi su položili cveće ispred spomenika i odali počast čoveku koji je, kako su istakli, obeležio jednu epohu u istoriji Jagodine.

Postavljanjem ovog spomenika, Jagodina je dobila još jedno obeležje koje svedoči o političkom i društvenom nasleđu Dragana Markovića Palme, a memorijalni kompleks postaje simbol trajnog sećanja na njegov rad i uticaj.

av.png
Aleksandar Vučić (11).jpeg
Ana Brnabić
Vučević.jpg