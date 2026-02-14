Slušaj vest

Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Miloš Bešić rekao je za blokadersku N1 da je "loša dinamika" to što blokaderi nastupaju anonimno u javnosti.

- Zamislite situaciju da građani Srbije žele da porazgovaraju sa predstavnicima studentskog pokreta. Sa kim razgovaraju? Mi vidimo lošu dinamiku na relaciji između opozicije i studenata, koja će biti sve negativnija... Ukoliko bi opozicija želela da razgovara sa njima o nekoj saradnji, sa kime oni razgovaraju - pitao je profesor Bešić i tim jednim pitanjem praktično potpuno uništio smisao blokaderskog pokreta.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaPROFESOR BLOKADER SA FPN OŠTRO O SVOJIM PLENUMAŠIMA! Bešić: "Studenti u blokadi nemaju plan", otkrio i razlog unutrašnjih problema (VIDEO)
Miloš Bešić
Politika"JAKO DOBAR SKOR" Profesor blokader priznao na N1: SNS bi osvojila 45-50 odsto na izborima, to je frapantan procenat!
Miloš Bešić.png
PolitikaSAD SU IM BITNI REZULTATE ISTRAGE: Novinari Šolakove Nove S brane lekara blokadera koji je operisao devojčicu u Čačku! (VIDEO)
Ana Marković (2).png
PolitikaBLOKADERI TVRDE DA SE BORE "ZA NAŠU DECU", A ĆUTE NA MONSTRUOZNE NAPADE NA VUČIĆEVU ĆERKU: U sve uvukli pedofila Epstajna, ali vesti o tome nema, kao ni OSUDE!
Aleksandar Vučić Milica Blokaderi