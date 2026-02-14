Politika
BEŽE OD OBJAVLJIVANJA LISTE KAO ĐAVO OD KRSTA: Jednim pitanjem profesor Bešić uništio ceo smisao blokaderskog pokreta! (VIDEO)
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Miloš Bešić rekao je za blokadersku N1 da je "loša dinamika" to što blokaderi nastupaju anonimno u javnosti.
- Zamislite situaciju da građani Srbije žele da porazgovaraju sa predstavnicima studentskog pokreta. Sa kim razgovaraju? Mi vidimo lošu dinamiku na relaciji između opozicije i studenata, koja će biti sve negativnija... Ukoliko bi opozicija želela da razgovara sa njima o nekoj saradnji, sa kime oni razgovaraju - pitao je profesor Bešić i tim jednim pitanjem praktično potpuno uništio smisao blokaderskog pokreta.
