Kako je najavila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, nakon sastanka dvojice predsednika, biće održana prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana.

Tokom posete biće potpisani bilateralni dokumenati, a predsednici Vučić i Alijev će se obratiti medijima na zajedničkoj konferenciji.

