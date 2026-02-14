Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće sutra predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva, koji dolazi u zvaničnu posetu Srbiji.
Politika
VUČIĆ ĆE SUTRA UGOSTITI ILHAMA ALIJEVA: Predsednik Azerbejdžana dolazi u zvaničnu posetu Srbiji
Kako je najavila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, nakon sastanka dvojice predsednika, biće održana prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana.
Tokom posete biće potpisani bilateralni dokumenati, a predsednici Vučić i Alijev će se obratiti medijima na zajedničkoj konferenciji.
