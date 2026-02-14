Slušaj vest

Snajperi, silikonske maske, kriptovana komunikacija i tone narkotika - ovo nije scenario za holivudski triler, već realnost sa kojom su se srpske bezbednosne službe ponovo suočile. Najnovija hapšenja kriminalne grupe ponovo su otvorila Pandorinu kutiju i postavila pitanje koje ledi krv u žilama, ko priprema likvidaciju državnog vrha?

Još su sveža sećanja na svedočenje okrivljenog saradnika Srđana Lalića u procesu protiv klana Belivuk - Miljković, koji je detaljno opisao planove za atentat na predsednika republike.

Da li su kriminalni klanovi postali jači od države, kako se presecaju kanali komunikacije profesionalnih ubica i koliko je zapravo ugrožena institucija predsednika? Ljudi koji su karijere proveli u prvoj liniji odbrane, iskusni policajci i istražitelji, odgovoriće na ova pitanja u emisiji "Puls Srbije vikend".

Na ovu temu govore Bratislav Janković, nekadašnji savetnik u policiji, Bratislav Gagović, bivši policijski inspektor, Miloje Ćirović Ćira, pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova u penziji i Karlo Dulović, stručnjak za terorizam.

Gostovanje pratite uživo na Kurir televiziji.

Gospodin Dulović ističe da bi u ovom trenutku prepustio stručnim službama da se bave ovim slučajevima, a da bi svoj komentar izneo tek po završetku istrage, kako ne bi naneo štetu istražnom postupku.

- Do kraja nije razjašnjeno čiji je snajper bio na Partizanovom stadionu i čije je oružje tamo pronađeno. Vrlo je diskutabilno i oružje koje je nađeno u Jajincima, kao i ono koje je pronađeno na Partizanovom stadionu - kaže Dulović.

On dodaje da smatra da je reč o propustima službi, ukoliko se raketni bacač ili zolja nađu u privatnom posedu ili u rukama kriminalnih grupa.

Gagović daje svoj komentar o tome koliko je danas teže ući u trag grupama koje koriste najsavremenije metode enkripcije u odnosu na ranije periode, kao i kako ocenjuje akciju svojih kolega:

- Moramo da shvatimo jednu stvar. Govoriću sada kao bivši radnik gradskog SUP-a, Uprave kriminalističke policije. Oni su završili svoj deo posla, pronašli su arsenal oružja i identifikovali izvršioce. Međutim, posao tu ne staje. Mi smo lica predali tužilaštvu, a dalji postupak nastavljaju tužilaštvo i druge nadležne službe - ističe Gagović i dodaje da bi sada trebalo utvrditi odakle je stiglo oružje u Srbiju i o kakvom se sve oružju radi i da sada druge službe moraju da nastave rad na ovom slučaju.

Janković se nadovezuje komentarišući povezanost novouhapšene grupe sa prethodno razbijenim klanovima i da li je ovo trebalo da bude njihov odgovor na akciju koju država vodi protiv vračarskog i kavačkog klana,kao i kako funkcioniše crno tržište oružja.

- Tržište oružja je rasprostranjeno u svakoj zemlji, pitanje je samo šta neko i sa čime želi da uradi. Lako će se kriminalne grupe povezati ako imaju interes, a interes je pokretač svega ma ovom svetu. Cena oružja je dogovorna, uvek bila i uvek će biti. Meko će za to uzeti narkotike, neko će uzeti novac, neko će uzeti zlato. u Svakom slučaju nabaviće se, samo ukoliko se poklope interesi kupca i prodavca.

