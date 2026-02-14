Slušaj vest

Odjednom se i oni koji su najviše podržavali blokadere izjašanjavaju da je to što oni rade - fašizam! Naime, jedan korisnik društvene mreže Iks, pod nadimkom Reporter, inače blokader, objavio je snimak tzv. "aranđelovačkog zbora" u kojem se čuje numera "Mi znamo borbu što nas čeka", inače pesme fašističke organizacije Zbor Dimitrija Ljotića.

- Mita Ljotić se deli i ja treba ovo da prećutim i okrenem glavu kao da se ništa nije desilo? Ovi će da budu gori od radikala ako ih ne zaustavimo. Fašisti kakve svet nije video! - napisao je ovaj blokader na Iksu.

Takođe je otkrio ko danas vodi tzv. "studentske" proteste, te da su isti pokazali pravo lice.

Foto: Printscreen X