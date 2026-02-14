"FAŠISTI KAKVE SVET NIJE VIDEO": Odjednom se i oni koji su najviše podržavali blokadere izjašanjavaju da je to što oni rade - fašizam! Evo i zašto (VIDEO)
Odjednom se i oni koji su najviše podržavali blokadere izjašanjavaju da je to što oni rade - fašizam! Naime, jedan korisnik društvene mreže Iks, pod nadimkom Reporter, inače blokader, objavio je snimak tzv. "aranđelovačkog zbora" u kojem se čuje numera "Mi znamo borbu što nas čeka", inače pesme fašističke organizacije Zbor Dimitrija Ljotića.
- Mita Ljotić se deli i ja treba ovo da prećutim i okrenem glavu kao da se ništa nije desilo? Ovi će da budu gori od radikala ako ih ne zaustavimo. Fašisti kakve svet nije video! - napisao je ovaj blokader na Iksu.
Takođe je otkrio ko danas vodi tzv. "studentske" proteste, te da su isti pokazali pravo lice.
- Šetali su nas mesecima od protesta do protesta, od grada do grada, pitali nisu da li možemo, imamo li uslove, posao, porodicu, novac, podrazumevao se dolazak, ali su komentari bili zabranjeni. Kada smo se suprotstavili, pokazali su pravo lice. Oni danas vode studentske proteste! - napisao je on.