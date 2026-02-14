Slušaj vest

- Jutros smo imali veoma važan sastanak sa Johanom Vadefulom, nemačkim ministrom spoljnih poslova. Pričali smo o evropskom putu Srbije, situaciji u svetu i srpsko-nemačkim odnosima. U mesecima koji dolaze, u skladu sa onim što se zbiva u Evropi, stvara se novi par moći u Evropi a to su Nemačka i Italija, nadam se da ćemo predstavnike tih zemalja ugostiti u našoj zemlji - kazao je on.

Dodaje da su pričali o saradnji, investicijama i svim pitanjima o kojima se govorilo na konferenciji u Minhenu.

- Saslušao sam pažljivo govore Marka Rubia i Vang Jia. Interesantno je kako mi iz Evrope ne volimo da čujemo druge. Svi se naguraju kada govori neko sa Zapada, a kada dođe Vang Ji guraju se da izađu svi, od Kurtija do Bećirovića - istakao je Vučić.

Kaže da je saslušao Vang Jia, kao i sve što su pričali Ursula fon der Lajen i Kir Starmer, i potom se sastao sa Kalinjakom, ministrom odbrane Slovačke.

- Rešili smo neke stvari koje su trenutno bile u zastoju. Mi imamo odlične odnose sa odbrambenom industrijom Slovačke. Imao sam razgovor sa najvažnijim demokratskim senatorima, sa Džin Šahin i ostalima. Oni naravno imaju svoje stavove koji su drugačiji od naših, pre svega o KiM, ali smo razjasnili mnoge stvari. Zatim sam se sastao sa Grenelom, pričali smo o odnosima sa SAD, šta da uradimo da dodatno ojačamo odnose. I imao sam susret sa Martom Kos. Ona je izrazila neslaganje sa usvajanjem seta pravosudnih zakona. Verujem da smo na racionalan dobar i pozitivan način prišli rešavanju svih problema. Rekao sam o pravosudnim zakonima da smo mi suverena zemlja, ali da ćemo čekati rešenje Venecijanske komisije - naglasio je predsednik.

Kaže da je nešto što je najavio da će da se desi ranije uskoro desiti.

- Jedna od bura, biće ih mnogo ove godine. Za nas je najvažnije da sačuvamo mir, to ćemo uraditi. Vidim da su se sreli Plenković i Kurti, kao i ministri odbrane. Baš lepo, žele da nam nacrtaju dodatno šta rade. Ja im čestitam na moći i snazi, uspeli su da nas zabrinu, i u skladu sa tim preduzimaćemo korake - rekao je on.

O izjavama Radmile Šekerinske, kaže da oni imaju svoj ugao gledanja u koji ne žele da ubace ono što mi vidimo.

- Video sam negde Helezovom izrazu, i pominjao je vojni savez Srbije i Mađarske. Ja sam rekao da mi nemamo vojni savez sa bilo kime, mi smo neutralna zemlja. A vojnotehničku saradnju imamo sa 101 zemljom sveta. I da naučim ljude iz Ministarstva odbrane da pišu saopštenja i da ne pišu o vojnoj saradnji. Vojni savez se sklapa ili zarad odbrane određenih teritorija, ili zbog napadnih, ofanzivnih aktivnosti protiv drugih suverenih država. Vojnih saveza imate bezbroj u istoriji, i to nema sa vojno-tehničkom, vojno-ekonomskom ili vojno-vojnom saradnjom - pojasnio je Vučić.

Dodaje da je zahvalan zato što su Plenković i Kurti pokazali da treba da brinemo, i da uvek voli više da brine.

- Nećemo biti iznenađeni kao što smo prećutali savez Hrvata i Bošnjaka, iako su time upravljali Amerikanci 1995. godine. Mi smo se pravili kao da ništa ne vidimo i ne razumemo. Pa ni RS tada nije dala vojsku da pomaže Krajini, pa je zamalo Banjaluka pala. Imamo problem sa napadom na našu zemlju, to im neće proći - rekao je predsednik.

Vučić je rekao da Evropa postaje sve više suverenistička, i dodaje da je Marko Rubio imao veoma dopadljiv govor za evropske uši.

- Za razliku od govora Džej Di Vensa. Amerikanci imaju sjajne pisce govora, pogledajte i čestitku Trampovu, gde se pominje dizanje zastave na Beloj kući. Mnogo su to lepe priče, kao u govoru Rubia, da ih je "rodila" Evropa, ali je rekao i da moramo biti jači, da Evropa ima drugačiju politiku, a onda je rekao da uvek hoće saradnju i savezništvo. To je i Tramp govorio, ali je on birao rečnik koji se više dopao Evropljanima. Ja gledam suštinu, mene ne interesuje ko me kako gleda, već šta govori i šta radi - naglasio je on.

Predsednik je istakao da je naše pravo da kupujemo vojne sisteme koje hoćemo, i da ni mi ne pitamo Zagreb ili Albaniju šta će im patrije, točkaši i drugo naoružanje i tehnika.

- Bujrum što kažu Bošnjaci, uzmite šta god hoćete. Video sam se sa Plenkovićem, iako nismo bilateralno pričali. Pričali smo o Rusiji, Ukrajini, Evropi... Nisam ga pitao o savezu, tu je bilo 20 ljudi, ali je tada tema bila Ukrajina - rekao je Vučić.

O napadima na porodicu, u ovom slučaju sina, za kog mediji pišu da je dobio Navip i 700 hektara vinograda, Vučić je rekao da su u pitanju teški bolesnici.

- Nema taj sedam ari, a ne 700 hektara! Znate li vi o čemu pričate. To mogu da imaju samo mnogo uspešni ljudi, to je mnogo velika površina - rekao je predsednik.

Vučić je, povodom vesti da je u Finskoj otvoren rudnik litijuma, rekao da je očekivano posle velikih pritisaka i kampanje koja je vođena u našoj zemlji.

- Kako bih vam rekao, postoje ljudi čija neodgovornost nema granica, i postoji vreme kada mulj i talog isplivaju na površinu. To vreme mora da prođe. Sećate se slika iz Nepala, kada su spaljivali ljude i hotele. Evo već sada je pitanje trenutka kada su gotovi. Pogledajte kako to sada ide u Bangladešu. Nije im potrebno tri, četiri meseca... Kao što sada vidite da blokaderi ne trpe jedni druge zbog suprotnog mišljenja - kazao je on.

O izjavi Koraksa da želi da sahrani režim, Vučić kaže da jedino što želi je da svi žive još bolje.

- Da sedam puta idu na Maldive, da sačuvamo mir, i da mogu sve to da izgovaraju, pošto je to dokaz kolika smo demokratija - dodaje predsednik.

Istakao je da je Dragan Šolak za njega kriminalac i lopov koji je razarao zemlju, i da mu to nije bilo malo, pa sada kada više ne može da krade kao ranije radi sve protiv sopstvene zemlje.