Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim izaslanikom predsednika Sjedinjenih Američkih Država za specijalne misije Ričardom Grenelom u Minhenu.

- Susret sa @richardgrenell, prijateljem Srbije i dobrim poznavaocem prilika u regionu, na @munsecconf i razmena mišljenja o daljem unapređenju odnosa Srbije i SAD, o bezbednosnim prilikama, kao i o konkretnim projektima koji mogu doprineti snažnijoj ekonomskoj saradnji i većem prisustvu američkih investicija u Srbiji - napisao je Vučić na Instagramu.

On se tokom održavanja Minhenske konferencije o bezbednosti takođe sreo sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos.

- Sa komesarkom @MartaKosEU o ključnim koracima Srbije na evropskom putu, dinamici pristupnih pregovora i reformama koje sprovodimo kako bismo dodatno ojačali vladavinu prava, institucije i ekonomsku stabilnost zemlje. Komesarka je jasno iznela primedbe na novi set pravosudnih zakona. Naš cilj ostaje da građani Srbije što pre osete prednosti evropskih integracija kroz bolji životni standard, više investicija i veću pravnu sigurnost. Nastavićemo da radimo na tome posvećeno i ozbiljno, neugrožavajući svoje nacionalne interes - napisao je Vučić.

