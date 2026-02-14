Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim izaslanikom predsednika Sjedinjenih Američkih Država za specijalne misije Ričardom Grenelom u Minhenu.

- Susret sa @richardgrenell, prijateljem Srbije i dobrim poznavaocem prilika u regionu, na @munsecconf i razmena mišljenja o daljem unapređenju odnosa Srbije i SAD, o bezbednosnim prilikama, kao i o konkretnim projektima koji mogu doprineti snažnijoj ekonomskoj saradnji i većem prisustvu američkih investicija u Srbiji - napisao je Vučić na Instagramu.

On se tokom održavanja Minhenske konferencije o bezbednosti takođe sreo sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos.