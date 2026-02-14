Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u današnjem obraćanju medijima govorio je o napadima na porodicu, u ovom slučaju na sina Danila, za kog je jedan medij objavio da je dobio Navip i 700 hektara vinograda. Vučić je rekao da su u pitanju teški bolesnici.

- Nema taj sedam ari, a ne 700 hektara! Znate li vi o čemu pričate. To mogu da imaju samo mnogo uspešni ljudi, to je mnogo velika površina - rekao je predsednik.

Podsetimo, opskurni portal "srbijadanas.net" objavio je tekst pod naslovom "LJUBI GA TATA! Kako je Danilo Vučić dobio Navip i 700 hektara vinograda".

Ovim povodom reagovala je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, a detaljnije o tome čitajte OVDE.

Ne propustitePolitikaKONTINUIRANA DEHUMANIZACIJA VUČIĆA! Nakon Milice, udarili i na Danila: Satanizacija čitave jedne porodice - rezultat orkestrirane kampanje!
1321321321.jpg
PolitikaVUČIĆ SA RIČARDOM GRENELOM I MARTOM KOS: Evo koje su bile teme razgovora u Minhenu
av1.png
PolitikaNEĆE NAS IZNENADITI KAO HRVATI I BOŠNJACI 1995. GODINE: Vučić iz Minhena o savezu Zagreba, Tirane i Prištine! Uspeli su da nas zabrinu, pa preduzimamo korake
Aleksnadar Vučić (2).png
PolitikaVUČIĆ SE U MINHENU SASTAO SA AMERIČKIM SENATORIMA: Otkrio šta je prioritet naše zemlje, pa poručio - Srbija je suverena zemlja i samostalno donosi odluke
buducnostsrbijeav_1771069102256.jpeg