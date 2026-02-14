Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u današnjem obraćanju medijima govorio je o napadima na porodicu, u ovom slučaju na sina Danila, za kog je jedan medij objavio da je dobio Navip i 700 hektara vinograda. Vučić je rekao da su u pitanju teški bolesnici.

- Nema taj sedam ari, a ne 700 hektara! Znate li vi o čemu pričate. To mogu da imaju samo mnogo uspešni ljudi, to je mnogo velika površina - rekao je predsednik.

Podsetimo, opskurni portal "srbijadanas.net" objavio je tekst pod naslovom "LJUBI GA TATA! Kako je Danilo Vučić dobio Navip i 700 hektara vinograda".