Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak prisustvovao je Svetoj arhijerejskoj liturgiji u hramu Svetog Nikole u Karlovcu, povodom obeležavanja Svetog mučenika Trifuna – slave Njegovog Preosveštenstva arhiepiskopa gornjokarlovačkog Gerasima.

Selak je slavi prisustvovao na poziv arhiepiskopa Gerasima, zajedno sa arhijerejima Srpske pravoslavne crkve, sveštenstvom, brojnim vernicima i predstavnicima javnog života, ističući značaj očuvanja duhovnog i nacionalnog identiteta srpskog naroda na prostorima gde on vekovima živi.

Tom prilikom, Selak je uputio čestitke arhiepiskopu Gerasimu povodom krsne slave, naglasivši da Srpska pravoslavna crkva ostaje temelj sabornosti, istrajnosti i duhovne snage srpskog naroda.

- Naš narod je na ovim prostorima kroz istoriju prolazio kroz brojna iskušenja, ali je zahvaljujući veri, svojoj crkvi i snažnoj svesti o svom identitetu uvek nalazio snagu da opstane. Srpska pravoslavna crkva bila je i ostala stub našeg trajanja. Gde god da živimo, povezuju nas pravoslavna vera, srpsko jedinstvo i odgovornost prema budućnosti našeg naroda - poručio je Selak.