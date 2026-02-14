Slušaj vest

Saopštenje CZDS prenosimo u celosti:

Centar za društvenu stabilnost još jednom izražava duboko razočaranje organizovanom medijskom hajkom koja se poslednjih dana vodi protiv naših saradnika, kao i potpuno neosnovanim i zlonamernim optužbama da naš Centar „targetira novinare“.

Spisak imena koji je objavljen na našem zvaničnom Instagram profilu ne predstavlja nikakve „poternice“, „mete“, niti bilo kakav poziv na ugrožavanje bilo čije bezbednosti.

Reč je zapravo o najavi istraživačkog rada usmerenog ka otkrivanju i prezentovanju činjenica o javnom delovanju pojedinaca koji godinama unazad, pod plaštom novinarstva, iznose tvrdnje koje opravdano smatramo netačnim i štetnim po državne interese Srbije.

U poslednjih deset godina u javnom prostoru izrečene su hiljade lažnih kvalifikacija, insinuacija i politički motivisanih konstrukcija. Mi smo, u posebnoj rubrici, izdvojili 100 najznačajnijih primera i stavili ih na uvid građanima Srbije. To nije „crtanje mete“, to je argumentovano iznošenje činjenica i javna polemika zasnovana na dokumentovanim izjavama.

Posebno je licemerno da nas za „targetiranje“ optužuju upravo oni koji su u sopstvenim serijalima i medijskim kampanjama godinama sistematski dehumanizovali političke neistomišljenike, državne funkcionere, novinare i čitave društvene grupe. Ako se već govori o „crtanju meta“, onda je neophodno primeniti iste aršine na sve.

Da li su se isti oni koji nas optužuju zapitali da li pokret „Kreni promeni“, koji vodi Sorošev kursadžija Savo Manojlović, pravi metu od novinarke Bojane Mlađenović, poredeći je sa Miloradom Komrakovim, koji je brutalno pretučen 5. oktobra 2000. godine.To se od Manojlovića moglo i očekivati, jer je reč o čoveku zaposlenom na Institutu za uporedno pravo, jedne od najstarijih institucija u svetu kada su u pitanju istraživanja u oblasti korporativnog prava, a koju su on i njegove kolege uspeli nedavno da pretvore u kupleraj.

Međutim pitamo se da li će ANEM osuditi njihovu objavu i ugrožavanje sigurnosti novinarke Mlađenović ili će je ignorisati kao što ignorišu naš poziv Veranu Matiću na argumentovani dijalog u cilju smirivanja medijske propagande, kojom mediji pod kišobranom ANEM-a svakodnevno uznemiruju javnost.

Posebno kategorički odbacujemo zlonamernu i klevetničku tvrdnju da predsednik Republike stoji iza rada našeg Centra ili da je naručilac naših dokumentarnih sadržaja. Centar za društvenu stabilnost je nezavisna organizacija koja samostalno osmišljava i realizuje svoje projekte.

Predsednika Republike poštujemo i podržavamo njegovu politiku, ali odgovornost za naš rad snosimo isključivo mi. Naše delovanje doživljavamo kao građansku i društvenu obavezu da se u javni prostor unesu činjenice i drugačija perspektiva od one koja godinama dominira pojedinim medijskim krugovima.

Smatramo da u demokratskom društvu mora biti dozvoljeno postavljanje pitanja, iznošenje podataka i kritikovanja javnih ličnosti, pa i neprofesionalnih novinara, bez straha da će se svaka kritika proglasiti pretnjom.

Za kraj, svima koji su umislili da je ponovo došlo vreme šišanja na ulici, kao što su uradili ćerki Milovana Bojića, imamo da poručimo sledeće: iako među vama zaista ima školovanih frizera, CZDS vam to nikad neće dozvoliti da ponovite! Nastavićemo svoj rad, dosledno, javno, argumentovano i bez straha.