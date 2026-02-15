Slušaj vest

U jednom trenutku, govoreći o izmeni ličnog opisa na primeru Radoja Zvicera, gosti su se dotakli i hapšenja Radovana Karadžića, koji je u vreme kada je lišen slobode živeo u Beogradu pod imenom dr David Dabić.

1/6 Vidi galeriju Radovan Karadžić Foto: EPA/Peter Dejong

Penzionisani pripadnik MUP Miloje Ćirović Ćira je rekao da je Karadžića tražio ceo svet, uključujući i sve naše i strane službe. On je potom otkrio detalje koji do sada nisu bili poznati.

- Kako je otkriven? Isključivo svojom greškom. Dolazio je u jedan ugostiteljski objekat u Zemunu, naravno, maskiran, sa bradom. Na zidu su stajale gusle, i s obzirom da je on voleo taj instrument, krenuo bi da gusla, a posebno je voleo pesmu sa stihovima: U gorama Romanije, Radovan se soko krije. Šta se dalje desilo? Devojka koja je tek krenula da radi tu za šankom bila je u vezi sa jednim policajcem. Njoj je bilo sumnjivo da malo malo dolazi interesantan čovek, koji voli gusle, i ona je to prenela svom dečku - rekao je Ćirović.

Miloje Ćirović Ćira Foto: Kurir Televizija

Dodaje da je policajac napisao operativnu informaciju, na osnovu koje je Radovan Karadžić lociran, a zatim i uhapšen.

- Tako da mene ne bi uopšte iznenadilo da danas u nekom verskom objektu vernici koji dolaze tamo ljube ruku Radoju Zviceru, gde je prerušen u nekog monaha. Estetska hirurgija je toliko napredovala da on može u potpunosti identitet da promeni. Jedino ne može DNK da promeni - rekao je on.

Sa druge strane, stručnjak za terorizam Karlo Dulović je odmah izrazio oštro neslaganje zbog informacija koje je izneo Ćirović.

- Dr Dabić je bio pod opservacijom. Onaj ko mu je promenio identitet, taj ga je prodao. I ovo što je rekao da ga je prepoznao neko to nema veze. Evo ja ću vam reći sada, mesec dana pre hapšenja ja sam Tomi Nikoliću rekao da dolazi ekipa da hapsi Karadžića. On je živ, nek potvrdi. Rekao mi je da je Karadžić u Rusiji - rekao je Dulović, i dodao da je zaista mesec dana kasnije Karadžić i uhapšen.

Karlo Dulović Foto: Kurir Televizija

Ćirović se nije složio sa tvrdnjama Dulovića, i rekao je da su to teorije zavere.

Podsećamo, Karadžić je živeo na Novom Beogradu pod imenom David Dabić. Imao je sedu kosu vezanu u rep, dugu sedu bradu i brkove i nosio je naočare.

Karadžić je radio u jednoj privatnoj beogradskoj ordinaciji u kojoj se bavio alternativnom medicinom. Zaposleni u ordinaciji, kao i njegovi stanodavci nisu znali njegov pravi identitet.