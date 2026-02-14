Slušaj vest

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović podneo je Upravnom sudu tužbu sa zahtevom za poništaj odluke Kolegijuma Vrhovnog javnog tužilaštva kojom je odbijen kao neosnovan njegov prigovor izjavljen protiv rešenja o supstituciji koji je 9. februara 2026. godine donela Vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac u predmetu po krivičnoj prijavi ministra pravde protiv predsednika Visokog saveta tužilaštva (VST) zbog krivičnog dela Nesavesan rad u službi.

Kako se navpodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, poništaj odluke Kolegijuma se traži zbog nezakonitosti, jer u aktu nije pravilno primenjen zakon i drugi propis, kao i jer u postupku donošenja akta nije postupljeno po pravilima postupka, s obzirom da je Kolegijum odluku doneo pre nego što su donete odluke po zahtevima za izuzeće Vrhovnog javnog tužioca, kao i ostalih članova Kolegijuma Vrhovnog javnog tužilaštva.

Podsećamo da je glavni javni tužilac VJT u Beogradu 11. februara podneo prigovor protiv rešenja Vrhovnog javnog tužioca od 9. februara kojim se ovlašćuje Javno tužilaštvo za organizovani kriminal za dalje postupanje (supstitucija) u predmetu po krivičnoj prijavi ministra pravde protiv predsednika VST zbog krivičnog dela Nesavestan rad u službi, istovremeno uz ponošenje zahteva za izuzeća, kao i uz obraćanje Povereniku za samostalnost javnog tužilaštva sa zahtevom za zaštitu od neprimerenog uticaja Vrhovnog javnog tužioca.

U tužbi Upravnom sudu se ukazuje da je odlučivanje o zahtevu za izuzueće normirano članom 37. Zakona o javnom tužilaštvu u kojem je navedeno da odluku o izuzeću javnog tužioca Vrhovnog javnog tužilaštva donosi Vrhovni javni tužilac, dok odluku o izuzeću Vrhovnog javnog tužioca donosi VST.

U konkretnom slučaju je bilo potrebno da najpre VST odluči o izuzeću Vrhovnog javnog tužioca, pa da nakon toga Vrhovni javni tužilac odluči o izuzeću javnih tužilaca Vrhovnog javnog tužilaštva, koji čine Kolegijum tog tužilaštva.

- Nezakonitim postupanjem suprotno članu 37. Zakona o javnom tužilaštvu, pre donošenja odluke o izuzeću, Kolegijum Vrhovnog javnog tužilaštva je odlučio o prigovoru glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu te je 12. februara 2026. godine doneta osporena odluka", navodi se, pored ostalog, u tužbi.

Iako smatra da je ovo dovoljan razlog za poništavanje, glavni javni tužilac je ukazao i da bi bilo opasno ostaviti na pravnoj snazi osporenu odluku koja izražava stav da u VJT u Beogradu nema nepristrasnih javnih tužilaca dovoljno kvalitetnih da ispitaju osnovanost krivične prijave podnete protiv predsednika VST.

Glavni javni tužilac VJT u Beogradu je predložio Upravnom sudu da uvaži tužbu i da u celini poništi odluku Kolegijuma Vrhovnog javnog tužilaštva.

Nenad Stefanović Foto: Više javno tužilaštvo u Beogradu

Istovremeno je u skladu sa Zakonom o upravnim sporovima stavio zahtev da sud donese rešenje kojim će odložiti izvršenje rešenja Vrhovnog javnog tužioca od 9. februara 2026. godine do donošenja odluke po tužbi, jer bi u suprotnom nastala nenadoknadiva šteta, budući da bi u ovom slučaju nenadležno Javno tužilaštvo za organizovani kriminal preduzimalo sve potrebne radnje i eventualno donelo odluku po navedenoj krivičnoj prijavi, što bi narušilo ugled javnotužilačke organizacije u celini i posebno JTOK i VJT u Beogradu.

O podnošenju tužbe Upravnom sudu i o svim navedenim razlozima za istu obavešteni su i svi članovi VST, kojima su takođe dostavljeni spisi predmeta formiranog po prijavi ministra pravde protiv predsednika VST, uz zahtev za izuzeće Vrhovnog javnog tužioca, a koji zahtev prethodno nije dostavljen VST, iako je Vrhovni javni tužilac bio u obavezi da to učini.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je u dopisu članovima VST predložilo hitno zakazivanje sednice na kojoj će taj organ, koji garantuje samostalnost javnog tužilaštva, doneti odluku o zahtevu za izuzeće Vrhovnog javnog tužioca.

Takođe je predloženo da sa te sednice iz rasprave i odlučivanja budu izuzeti Vrhovni javni tužilac i predsednik VST, kao lice koje je direktno zainteresovano za ishod postupka.