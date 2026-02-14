Slušaj vest

U Srpskoj naprednoj stranci u Nišu konferenciju za novinare održao je član Gradskog odbora i zamenik predsednika Skupštine grada Vladica Maričić koji je ukazao na nezaustavljivo osipanje političke organizacije dr Dragana Milića, od objavljivanja u javnosti afere "Baron".

- Neposredni povod konferencije jeste tribina koje nije održana, ali koja nam govori mnogo više od nekih događaja koji su se desili - ukazao je Maričić na sada već izvesno razilaženje u stavovima i delovanju između doktora Dragana Milića i Predraga Cvetkovića, njegovog doskorašnjeg odbornika u gradskoj i skupštini Medijane i predsednika opštinskog odbora pri Pokretu za decentralizaciju Srbije, a sada dekana Pravnog fakulteta.

- Profesor Cvetković je zabranio održavanje tribine na kojoj je trebalo da govore troje istaknutih kandidata na tzv. studentskoj listi, a u organizaciji Asocijacije studenata koju čine studenti blokaderi i aktivisti omladina pojedinih opozicionih stranaka, na šta je Milić odmah izjavio da je razočaran i ponudio skupštinsku salu u Gradskoj opštini Medijana kojom blokaderske vlasti raspolažu kao da je privatna, a ne vlasništvo građana - poručio je Vladica Maričić.

Dragan Milić sa Baronom Foto: Printskrin

On je dodao da razume potez dekana, koga poštuje, jer ko bi još bio sa Milićem koji se nevešto "prao" od veze s Baronom.

- Kada smo izneli činjenice da je Milićev najbliži saradnik u pritvoru zbog šverca 39.000 boksova cigareta vrednih 2 miliona evra, prvo je pokušao da spinuje da neko njega optužuje da je narko-diler, a zatim je Barona izbacio iz stranke i odborničke grupe gde je bio šef - podsetio je Maričić i dodao da javnost od Milića očekuje odgovore o ulozi Barona u finansiranju njegove grupe građana.

Maričić je naveo i da je od doktora Milića otišao Ljubiša Živić iz Donjeg Matejevca , koji je bio pokretač Milićeve grupe građana u nekoliko susednih sela i kandidat na listi u Panteleju, a koji je prepoznao zalaganje gradonačelnika Pavlovića i opštinskog rukovodstva za meštane u Matejevcu.

- Uz ranija razilaženja Milića sa gradskim odbornicima Oliverom Paunovićem i Milenom Vakić i napuštanja gotovo svih odbornika u Paliluli, 2026. godinu najavili smo kao godinu političkog sunovrata Dragana Milića. Afera Baron podstakla časne ljude u toj organizaciji da se udalje od politike Dragana Milića - zaključio je Maričić.