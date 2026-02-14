Slušaj vest

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović oglasio se iz Minhena i poručio da Srbija želi mir, ali da istovremeno nastavlja da jača svoje odbrambene kapacitete i štiti nacionalne interese.

"U okviru emisije „Prve info“ na TV Informer govorio sam uživo iz Minhena, gde učestvujem na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, najznačajnijem svetskom forumu posvećenom pitanjima bezbednosti i međunarodnih odnosa.

Govoreći o formiranju vojnog saveza između Hrvatske, Albanije i lažne države Kosovo, istakao sam da predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić jasno i otvoreno postavlja pitanje njegovog smisla i cilja. Srbija želi mir, ali istovremeno nastavlja da jača svoje odbrambene kapacitete i štiti nacionalne interese.

Osvrnuo sam se i na sve izraženije nesuglasice između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Srbija ostaje čvrsto opredeljena za članstvo u Evropskoj uniji, uz negovanje stabilnih i partnerskih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Posebno želim da istaknem da je prisustvo predsednika Aleksandra Vučića u Minhenu izuzetno zapaženo. Uz učešće više od 60 svetskih lidera, vidljivo je veliko poštovanje koje uživa, ali i snažan autoritet i harizma koju pokazuje u razgovorima sa najvišim svetskim zvaničnicima. Na svakom koraku se može osetiti politička težina i kredibilitet koji Srbija danas ima, što je na ponos svih naših građana.

Kada je reč o mogućem članstvu Ukrajine u Evropskoj uniji 2027. godine, stav Srbije je jasan – isti principi i kriterijumi moraju važiti za sve kandidate.

Srbija ostaje čvrsto opredeljena za evropski put – snažno, odgovorno i u interesu svojih građana", poručio je Starović.