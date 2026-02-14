Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva, koji dolazi u zvaničnu posetu Republici Srbiji u nedelju 15. februara 2026. godine.

Kako je najavila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, nakon sastanka dvojice predsednika, biće održana prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana.

Tokom posete biće potpisani bilateralni dokumenati, a predsednici Vučić i Alijev će se obratiti medijima na zajedničkoj konferenciji.

Program posete:

12.10 Ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija

12.30 Sastanak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva

13.15 Prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan

14.25 Prisustvo predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva ceremoniji razmene potpisanih bilateralnih dokumenata

14.35 Izjave za medije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva

