DETALJAN PROGRAM POSETE ILHAMA ALIJEVA: Vučić će sutra ugostiti lidera Azerbejdžana, biće održana prva sednica Saveta za strateško partnerstvo dveju zemalja
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva, koji dolazi u zvaničnu posetu Republici Srbiji u nedelju 15. februara 2026. godine.
Kako je najavila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, nakon sastanka dvojice predsednika, biće održana prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana.
Tokom posete biće potpisani bilateralni dokumenati, a predsednici Vučić i Alijev će se obratiti medijima na zajedničkoj konferenciji.
Program posete:
12.10 Ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija
12.30 Sastanak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva
13.15 Prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan
14.25 Prisustvo predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva ceremoniji razmene potpisanih bilateralnih dokumenata
14.35 Izjave za medije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva
Kurir.rs