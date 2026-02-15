Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da je drugog dana Minhenske bezbednosne konferencije Srbija kroz brojne susrete sa najvišim svetskim zvaničnicima dodatno učvrstila poziciju odgovornog i pouzdanog partnera, koji dosledno štiti nacionalne interese i aktivno gradi saradnju na globalnom nivou.

On je naveo da je imao brojne značajne sastanke, među kojima i sa visokim američkim zvaničnikom za Evropu Brendanom Hanrahanom kome je zahvalio na podršci Srpskoj listi u sertifikaciji izbornih rezultata i na zalaganju za prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Đurić je rekao da je Hanrahan tokom godinu i nešto dana koliko je na funkciji pokazao ne samo ličan prijateljski odnos prema Srbiji, već i ambiciju administracije predsednika Trampa koja odgovara i ambiciji Beograda da se odnosi Srbije i Amerike dodatno unaprede.

„Ja sam nakon ovog sastanka još više optimista da će 2026. godina biti veoma dobra godina za srpsko-američke odnose. Razgovarali smo i o rešavanju pitanja vezanih za energetiku. Zahvalio sam gospodinu Hanrahanu na podršci Srpskoj listi u sertifikaciji izbornih rezultata, na zalaganju za prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Treba reći i hvala kada je nešto dobro što se činilo i što je u našem interesu. Imali smo i razgovore o drugim aspektima regionalne politike, naravno o odnosima Evrope i Amerike i mislim da je Srbija iako mala zemlja, kao centralno locirana u jugoistočnoj Evropi, može tu da igra jednu veoma pozitivnu ulogu“, rekao je Đurić.

Kako je istakao, tokom subote se sastao i sa indijskim kolegom Subrahmanjamom Džaišankarom i da je taj susret poslužio i kao priprema za predstojeću posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Indiji.

„Za nas je veoma značajno što u Indiji imamo zemlju koja podržava naš teritorijalni integritet i suverenitet, zemlju sa kojom decenijama negujemo prijateljske i dobre odnose. Ovaj sastanak je poslužio i kao priprema za predstojeću posetu predsednika Vučića, koji će posetiti Indiju i očekujemo i sastati se sa premijerom Indije, gospodinom Modijem. Dobra stvar za Srbiju je da može da nastavi da računa i po pitanju Kosova i Metohije, i po pitanju drugih nacionalnih interesa, na dobru relaciju i mi ćemo gledati da u narednom periodu iznalazimo nove načine da ove odnose unapredimo“, rekao je Đurić.

Šef srpske diplomatije je rekao da je imao razgovore i sa generalnim sekretarom Regionalnog saveta za saradnju Amerom Kapetanovićem, ističući da je Srbija potpuno posvećena jačanju dobrosusedskih odnosa jer je to u njenom nacionalnom interesu.

„Naši ljudi žive i u BiH, odnosno u Republici Srpskoj i u drugim zemljama regiona. Naša trgovina je dominantno povezana sa zemljama regiona i EU, u interesu nam je da se to sve otvori, da se napravi jedna zona slobodnog protoka roba, ljudi, kapitala i usluga i načini kako da do toga dođemo bili su u fokusu diskusije sa gospodinom Kapetanovićem i njegovim timom koji zaista dobro radi na prevazilaženju nasleđenih problema u našem regionu. Možda nije najpopularnije uvek, možda nije nešto za šta dobijate aplauze ili tapšanja po ramenu ni kod kuće ni drugde, ali u interesu Srbije je odlična regionalna saradnja“, rekao je Đurić.

Istakao je da je imao izvanredan sastanak sa Oanom Silvijom Coju, ministarkom spoljnih poslova Rumunije, bliske prijateljske zemlje koja Srbiju podržava po pitanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta, o tome kako da se više uradi da bi se povezali i da bi železnica od Beograda do Temišvara proradila kako treba, da bi se energetski bolje uvezali.

„Pominjali smo i projekat nove hidroelektrane na Đerdapu i kako da učinimo da naše nacionalne zajednice budu zadovoljnije našom saradnjom, i rumunska u Srbiji i srpska u Rumuniji. Mislim da je dobro da na početku godine dajemo jedan novi impuls rumunsko-srpskoj saradnji“, rekao je Đurić.

Dodao je da je odličan sastanak bio i sa moldavskim ministrom spoljnih poslova Mihaijem Popsojem. Moldavija je, kako je naveo, još jedna prijateljska zemlja koja ne priznaje nezavisnost tzv. Kosova, koju Srbija podržava i kada je u pitanju njihova nacionalna politika, ali i kada je u pitanju njihova evropska aspiracija.

„Tako da smo i ovo iskoristili da konsolidujemo našu saradnju“, rekao je Đurić.

Naveo je da je imao razgovore i sastanke i sa predstavnicima nemačkog parlamenta, sa Adisom Ahmetovićem, ističući da misli da je veoma važno da se ima kvalitetan dijalog sa predstavnicima najvećih partija u Bundestagu.

„Nastavićemo da jačamo našu saradnju i odnose sa Saveznom Republikom Nemačkom, sa velikom pažnjom pratili smo izlaganje kancelara. Voleli bismo da u narednim mesecima vidimo i posete drugih nemačkih zvaničnika Srbiji, jer ne zaboravimo da najveći broj investicija u našu zemlju, koje su jedan od motora našeg ekonomskog rasta dolazi upravo iz ove velike i snažne evropske zemlje koja je centralna i za proces evropskih integracija“, rekao je Đurić.

Prema njegovim rečima, srpska delegacija je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji učinila sve da Srbija bude pristojno zastupljena.

„Trudili smo se, a sigurno sam zaboravio još neki od susreta, da pokrijemo što je moguće više. Radili smo kao na traci i za neke je možda Dan zaljubljenih, za neke možda, Sveti Trifun. Za nas je ovo bio 'dan Srbije' u Minhenu na jednom od najvećih sajmova svetske politike, gde smo i predsednik Vučić i ministar Starović, koji je ovde sa svojom delegacijom i drugi predstavnici naše zemlje, ambasadori i diplomate, učinili sve da Srbija bude pristojno zastupljena“, rekao je Đurić.