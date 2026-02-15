Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je današnji praznik - Dan državnosti.
Politika
"OVAJ VELIKI PRAZNIK PODSEĆA NAS NA SNAGU JEDINSTVA" Predsednik Vučić čestitao Dan državnosti: Da nastavimo da radimo za snažnu, uspešnu i ponosnu Srbiju! VIDEO
Slušaj vest
- Na Sretenje se sa ponosom prisećamo istorijskih trenutaka u kojima je Srbija postavila temelje svoje slobode, ustavnosti i državnosti.
- Ovaj veliki praznik podseća nas na snagu jedinstva i odgovornost koju imamo da čuvamo stabilnost i gradimo sigurnu budućnost za našu zemlju.
- Svim građanima Republike Srbije čestitam Dan državnosti. Neka nam Sretenje bude podstrek da nastavimo da radimo za snažnu, uspešnu i ponosnu Srbiju, poručio je predsednik Srbije u čestitki.
34 · Reaguj
Komentariši