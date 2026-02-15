Slušaj vest

"Aktuelna zbivanja posmatram kroz funkciju koju obavljam. Trudimo se da ostanemo van politike. Stojimo iza institucija države. Zahtevi da se VS politizuje vode u eskalaciju. Mi smo i zaštitnici države i institucija, bez obzira na to što se dešava oko nas. Tu nema igre. Predsednik Republike komanduje VS u miru i ratu - ne po imenu i prezimenu već po funkciji, Ustavu i zakonu", rekao je Mojsilović u intervjuu za list Politika.

"Ako se svi zalažemo za zakonitost, onda nema dileme šta treba da radi VS i kako da postupa", ocenio je general Mojsilović. "Za nas je država svetinja, mi smo je branili, ginuli smo za njenu zastavu, grb i narod", naglasio je.

"Ko želi u političkom smislu nešto da menja, ko želi promenu vlasti, moraće da ide na izbore. Smena vlasti se vrši na izborima", istakao je Mojsilović.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoNačelnik Generalštaba general Mojsilović: Vojska počiva na vrednostima iz pravoslavne duhovnosti
01bozic_topciderska_crkva_ngs_1_1767785546.jpg
DruštvoNačelnik Generalštaba na vojnoj paradi u Nikoziji: General Mojsilović na proslavi 65. godišnjice kiparske nezavisnosti
1_004_1920x1280_1759316325.jpg
DruštvoNAČELNIK GENERALŠTABA VOJSKE SRBIJE U PANČEVU General Mojsilović: 72. brigada za specijalne operacije na vrhuncu borbenih sposobnosti
Screenshot 2025-09-25 134504.jpg
DruštvoMINISTAR GAŠIĆ URUČIO UKAZE VRHOVNOG KOMANDANTA: Oficirima Vojske Srbije unapređenja i postavljenja na nove dužnosti
unnamed.jpg
DruštvoOVAKO IZGLEDA ŽIVOT I RAD U GARNIZONU KRUŠEVAC: Načelnik Generalštaba VS general Milan Mojsilović obišao Rasinsku brigadu (FOTO)
vojni-garnizon-u-krusevcu-1.jpg