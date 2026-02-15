GENERAL MOJSILOVIĆ: Ko želi promenu vlasti, moraće na izbore! "Za nas je država svetinja, mi smo je branili, ginuli smo za njenu zastavu, grb i narod"
"Aktuelna zbivanja posmatram kroz funkciju koju obavljam. Trudimo se da ostanemo van politike. Stojimo iza institucija države. Zahtevi da se VS politizuje vode u eskalaciju. Mi smo i zaštitnici države i institucija, bez obzira na to što se dešava oko nas. Tu nema igre. Predsednik Republike komanduje VS u miru i ratu - ne po imenu i prezimenu već po funkciji, Ustavu i zakonu", rekao je Mojsilović u intervjuu za list Politika.
"Ako se svi zalažemo za zakonitost, onda nema dileme šta treba da radi VS i kako da postupa", ocenio je general Mojsilović. "Za nas je država svetinja, mi smo je branili, ginuli smo za njenu zastavu, grb i narod", naglasio je.
"Ko želi u političkom smislu nešto da menja, ko želi promenu vlasti, moraće da ide na izbore. Smena vlasti se vrši na izborima", istakao je Mojsilović.
Kurir.rs/Beta