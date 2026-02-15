"Aktuelna zbivanja posmatram kroz funkciju koju obavljam. Trudimo se da ostanemo van politike. Stojimo iza institucija države. Zahtevi da se VS politizuje vode u eskalaciju. Mi smo i zaštitnici države i institucija, bez obzira na to što se dešava oko nas. Tu nema igre. Predsednik Republike komanduje VS u miru i ratu - ne po imenu i prezimenu već po funkciji, Ustavu i zakonu", rekao je Mojsilović u intervjuu za list Politika.