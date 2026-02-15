Slušaj vest

Tokom posete biće potpisani bilateralni dokumenati, a predsednici Vučić i Alijev će se obratiti medijima na zajedničkoj konferenciji.

Vučić je u januaru, tokom učešća na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, ocenio da je predstojeća poseta Alijeva Beogradu veoma bitna za Srbiju i kazao da veruje da će sa Azerbejdžanom biti potpisan dogovor za gradnju gasne elektrane.

"Verujem da ćemo potpisati taj dogovor oko gasne elektrane, 500 megavata ćemo dodati u naš sistem, što je velika, velika stvar koja ne zavisi od sunčanih dana, ne zavisi od vetra, zavisi samo od snabdevanja gasom, a sa Azerbejdžanom potpisujemo ugovor da oni dostave gas preko bugarskog interkonektora koji smo izgradili zajedno sa Evropljanima", rekao je Vučić.

Ta elektrana, kako je naveo, biće u okolini Niša što ujedno predstavlja i nove poslove na jugu Srbije, kao i značajno snižavanje tenzija za Srbiju kada je reč o obezbeđivanju električne energije u budućnosti.

Program posete

12.10 Ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija

12.30 Sastanak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva

13.15 Prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan

14.25 Prisustvo predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva ceremoniji razmene potpisanih bilateralnih dokumenata

14.35 Izjave za medije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva

