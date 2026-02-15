Slušaj vest

Moramo biti jedinstveni i okupljeni oko nacionalnih interesa, moramo da očuvamo integritet i gledamo u budućnost, poručio je premijer Macut na Dan državnosti.

Premijer Đuro Macut rekao je za RTS da 222 godine posle istorijskih trenutaka za našu zemlju, Srbija čvrsto stoji na svojim temeljima.

"Naši građani su naučili da se za slobodu moraju izboriti. Snaga i jedinstvo su bitni, a snaga građana je da žive i rade u našoj zemlji", kaže Macut.

Prema njegovim rečima, naša budućnost je u mladima koji ostaju u zemlji i ovde grade budućnost.

"Moramo biti jedinstveni i okupljeni oko nacionalnih interesa. Moramo da očuvamo integritet i gledamo u budućnost. Jedinstvo našeg naroda treba da bude poruka i našim građanima koji žive u inostranstvu", kaže premijer.

O rekonstrukciji Vlade

Govoreći o najavljenoj rekonstrukciji Vlade i da li je neko od ministara pod lupom, Macut kaže da Vlada odgovorno radi, ali da nije zadovoljan radom nekih ministara, koji kako kaže, "se pojavljuju samo na Instagramu i slikaju se i da je to njihov doprinos".

"Nisam zadovoljan nekim ministrima, kao što nekad jesam, razmišljam o rekonstrukciji", istakao je Macut.

Macut ne može da kaže koliko je izvesna rekonstrukcija. Ističe da se uvek može naći rešenje, ali da se mora unaprediti rad nekih sektora.

Na pitanje o najavljenom studentskom skupu u Kragujevcu, premijer je rekao da smo narod koji je bio uvek tolerantan na drugačija mišljenja, jer ne razmišljamo svi isto, ali da se do rešenja mora doći razgovorom i konsenzusom. Ukazao je da se u Srbiji mnogo više govori o sporednim stvarama, a na geopolitičkom planu je veoma turbulentno. Ističe da ne možemo da govorimo samo o marginalnim stvarima.

"Ekonomski ciljevi su prioritet"

Kako je ranije rečeno, ekonomski ciljevi svakako su prioritet u radu Vlade, a premijer Macut je predsedavao i prvoj sednici Radne grupe za investicije 2028-30.

Macut je pojasnio da je predsednik najavio dve faze, a da se treba fokusirati na 2030. godinu.

"Vreme brzo prolazi, moramo da se uozbiljimo, ministarstva moraju da pripreme racionalne predloge. To ćemo imati tokom sledeće nedelje. Uskoro izlazimo sa planom. Razgovaraćemo sa predsednikom. Moramo biti kreativni, mora svako upotrebiti kreativnost, da smisle. Kreativnost ću najviše ceniti", istakao je premijer Macut.

Ono o čemu se govorilo prethodnih dana jeste predlog da se unapredi taksi prevoz u Beogradu.

Macut kaže da je razgovarao sa predstavnicima kompnije "Jandeks", ali ne o cenama. "Mi imamo veliki grad i on mora biti organizovan u susret Ekspu", kaže premijer.

U periodu za nama premijer Macut je imao niz značajnih spoljnopolitičkih aktivnosti, poput posete Dubaiju, a predstoji poseta Atini.

Istakao je da je samit u Dubaiju originalna zamisao, da je to bio veliki skup na kom je bilo više od 100 zemalja, a očekuje i dobru posetu Atini.