- Zajedno, napornim radom, verom da možemo i moramo bolje, promenili smo lice Srbije. Živela Srbija - navedeno je u opisu objavljenog snimka.

Na snimku se čuje poruka predsednika Aleksandra Vučića:

- Moram da budem ponosan na našu zemlju, na ljude koji rade svoj posao teško i naporno. Mnogo toga smo promenili, promenili smo lice zemlje. Ja to nikada ne bih mogao da uradim bez vas.

Podsećamo, predsednik Vučić ugostiće danas predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva, koji dolazi u zvaničnu posetu Srbiji. Kako je najavila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, nakon sastanka dvojice predsednika, biće održana prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana.

Tokom posete biće potpisani bilateralni dokumenti, a predsednici Vučić i Alijev će se obratiti medijima na zajedničkoj konferenciji.

