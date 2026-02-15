SNAŽNE REČI PREDSEDNIKA VUČIĆA NA SRETENJE: Zajedno, napornim radom, verom da možemo i moramo bolje, promenili smo lice Srbije (VIDEO)
- Zajedno, napornim radom, verom da možemo i moramo bolje, promenili smo lice Srbije. Živela Srbija - navedeno je u opisu objavljenog snimka.
Na snimku se čuje poruka predsednika Aleksandra Vučića:
- Moram da budem ponosan na našu zemlju, na ljude koji rade svoj posao teško i naporno. Mnogo toga smo promenili, promenili smo lice zemlje. Ja to nikada ne bih mogao da uradim bez vas.
Podsećamo, predsednik Vučić ugostiće danas predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva, koji dolazi u zvaničnu posetu Srbiji. Kako je najavila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, nakon sastanka dvojice predsednika, biće održana prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana.
Tokom posete biće potpisani bilateralni dokumenti, a predsednici Vučić i Alijev će se obratiti medijima na zajedničkoj konferenciji.