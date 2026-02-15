Slušaj vest

Sastanak ministara odbrane Hrvatske, Albanije i privremenih prištinskih institucija, koji se dogodio na marginama 62. Minhenske bezbednosne konferencije, ponovo je pokazao da formiranje Trojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine predstavlja ozbiljnu bezbednosnu pretnju i poruku koja se teško može tumačiti drugačije nego kao projekat usmeren protiv Srbije.

Iako su srpski zvaničnici, a pre svih predsednik Aleksandar Vučić, nekoliko puta javno postavili pitanja, još nije stigao odgovor zašto je takav savez potreban državama koje su već deo NATO i kakvu novu bezbednosnu arhitekturu pokušavaju da uspostave u regionu?

Predsednik Vučić je iz Minhena poručio da zna za susret Plenkovića i Kurtija, kao i ministara odbrane.

- Baš lepo, žele da nam nacrtaju dodatno šta rade. Ja im čestitam na moći i snazi, uspeli su da nas zabrinu, i u skladu sa tim preduzimaćemo korake - najavio je predsednik Srbije.

Istoričar Ognjen Karanović ističe da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpuno u pravu kada ukazuje na opasnost od novoformiranog Trojnog saveza!

- Antisrpski neoosovinski savez Hrvata i Albanaca bi trebalo da bude odmah raspušten prema sili međunarodnih dokumenata koji definišu status oružanih snaga u zemljama Zapadnog Balkana, a da ne govorimo o vojnoj politici u južnoj srpskoj pokrajini. Nažalost, mentori i saveznici antisrpskih politika u Zagrebu, Tirani i Prištini sve to dobro znaju. Jasno je njima zašto je ovaj savez napravljen. Možda je i podstaknut iz nekih velikih centara geopolitičke moći u svetu. Međutim, koristiće ga kao mehanizam ucene i novih pritisaka usmerenih protiv suverenističke i vojno neutralne politike države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića - kaže Karanović za Kurir.

On dodaje da građani Srbije ipak mogu da budu spokojni.

- Nikakav savez protiv Srbije nikada nije uspevao, posebno kad su u Srbiji vlast imali velikani državničke politike, poput predsednika Vučića. Međutim, to nas obavezuje da pomno pratimo situaciju i da budemo spremni da ih odvratimo o nasrtanja na našu slobodu kad god to bude bilo potrebno - zaključuje Karanović.

Pomoćnik ministra odbrane Nenad Miloradović izjavio je da se Hrvatska, Albanija i Priština trude da umanje značaj dokumenta o međusobnoj vojnoj saradnji, ali da su svi kasniji događaji pokazali ozbiljnije namere potpisnika tog dokumenta, zbog čega Srbija taj sporazum smatra provokacijom i potencijalnom pretnjom!

- U prethodnih nekoliko meseci sastajali ministri odbrane, nacionalnih direktora za naoružanje, kao i političkih direktora, a poslednji susret je doneo sastanak načelnika generalštabova, a kada se sastanu načelnici generalštaba, onda su ili već desila ili će se desiti vrlo ozbiljna čisto vojna planiranja! Mi ne mislimo da će se ona završiti samo na planiranju jedne ili više vežbi. Smatramo da taj savez, i kroz svoju političku dimenziju, koja unosi legalni presedan u kome se priznaje nešto što ne sme da postoji, ali i kroz svoju vojnu dimenziju, koja je usmerena na jačanje potencijala nelegalne formacije na Kosovu, implicira učešće vojnih formacija ove dve zemlje koje nisu prijateljski usmerene prema Srbiji - rekao je za RTS Nenad Miloradović.

Prema njegovim rečima, Srbija i dalje ima prednost u borbenim sposobnostima, ali napredak susednih zemalja u nabavci naoružanja i modernizaciji vojnih sistema ne može se zanemariti.

- Hrvatska, Albanija i Priština u poslednje tri godine povećale su kapacitete za 40 do 80 odsto, a zajedničke nabavke naoružanja i vežbe dodatno ubrzavaju njihovu spremnost. Srbija prati ovaj razvoj i ubrzano jača sopstvene kapacitete kako bi sačuvala odbrambenu prednost - naveo je on.

Srbija ulaže u domaću proizvodnju i razvoj modernih sistema, dodao je Miloradović.

- Imamo stabilno finansiranje, razvijamo domaće naoružanje i robotizovane platforme, modernizujemo sisteme protivvazdušne odbrane i borbene platforme, a sve sa ciljem da budemo ispred drugih u regionu kada je u pitanju tehnološka i borbena sposobnost - zaključio je Nenad Miloradović.