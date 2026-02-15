Slušaj vest

Balkan ponovo ulazi u fazu bezbednosnog pregrupisavanja. Zagreb, Tirana i Priština koordiniraju vojne aktivnosti, dok Srbija ostaje vojno neutralna, ali okružena NATO članicama. Da li je reč o jasnoj i upozoravajućoj političkoj poruci, ili je već stvoren novi regionalalni bezbednosni blok?

Da li Evropa ćuti zato što to podržava ili zato što je Balkan veoma nisko na njenoj listi prioriteta? Da li Srbija ima kapacitet da strateški odgovori ili će ostati u pasivnoj poziciji između Istoka i Zapada? Kako može da izgleda dugoročna bezbednosna arhitekture Balkana, ima li razloga za strah?

Odgovore na ova pitanja za emisiju "Puls Srbije vikend" daće vojni analitičar Aleksandar Radić, Veselin Šljivančanin, Miodrag Kapor, kao i pukovnik Miodrag Savić.

Foto: Kurir Televizija

"Ovo jeste pretnja Srbiji"

- Ovo je pretnja Srbiji ili pokušaj da vide šta i kako će Srbija da radi, da joj pošalju poruku. Čuo sam razne komentare ljudi ali je to jedna velika pretnja. NATO broji 32 zemlje, jedina koja nije u NATO je Srbija - kaže Savić.

Prema rezoluciji savete bezbednosti 12:44 iz 1999. godine Kosovske bezbednosne snage ne bi smele uopšte postojati a ne da budu naoružane, u samoj rezoluciji vrlo jasno piše da ona služi demilitirazaciji OVK i ne predviđa nikakvo novo formiranje vojnih i bezbednosnih snaga na teritoriji Republike Srbije zvanično.

- Mi smo izdejstvovali da Srbija ostane samostalna zemlja, da Srbija ima sonitet nad teritorijom Kosova i Metohije, tom rezolucijom se isto izdejstvalo da dođu snage Kfora koje će obezbediti miran povratak svih onih koji su zbog NATO bombi morali da napuste teritoriju Kosova. Kad su došle te snage bilo je mnogih zločina nad Srpskim narodom koji je sve to trpeo - dodao je Savić.

On smatra da su se najveći zločini desili upravo našem narodu.

- Taj koji mrzi pravi zlo prvo sebi pa onda tek drugima - on objašnjava.

On smatra da je Nemačka dobila zadatak da postavi red nad Balkansom poluostrvu i da zbog toga podržava Kosovo i Metohiju i nije mu jasno kako Hrvatska i Albanija sklapaju savez sa samo jednom teritorijom Srbije.

- Treba gledati kakvo je unutrašnje stanje u tim zemljama koje su samostalne, Hrvatska i Albanija, šta se dešava sa njihovim narodom, oni žele da prenesu nemire na druga mesta kako bi se o tome više raspravljalo. Činjenica je da mi kao zemlja koja želi svoju samostalnost ne želimo nikoga da napadamo ili vređamo, moramo uvek da vodimo računa da naša vojska bude spremna - dodaje.

Smatra da su ovo pretnje kojima žele da ugroze Srbiju.

- Država Srbija nikada nije stajala mirno i gledala kako se Kosovske odbrambene snage pretvaraju u vojsku, Evropa na sve pokušaje Srbije je ćutala i tako se i došlo do ovo situacije - rekao je Šljivančanin.

On smatra da se Kosovske oružane snage ipak ne mogu meriti sa našim i kaže da mi imamo organizovan sistem koji funkcioniše decenijama.

Važno je spomenuti da Srbija ima jaču kopnenu vojsku od Albanije i jaču vazduhoplovnu vojsku od većine komšija.

Foto: Kurir Televizija

"Rat jeste opcija"

- Problem je političke prirode, ako svedemo to na vojsku onda samo zamagljujemo sitiuaciju. Mi smo mala zemlja okružena Nato članicama - objasnio je Radić.

On smatra da je ovo vrlo složena situacija i da nas zapravo veoma ugrožava.

- Rat jeste opcija i ne treba ga isključiti kao mogućnost - rekao je Radić.

Smatra da je malo verovatno ali da se rat nikada ne sme isključiti kao opcija.

- Ono što treba da nas zabrine jeste narušavanje postojećeg poretka, pravila igre se menjaju preko noći, Tramp je doneo potpuno drugačiju dinamiku i ja ne znam šta će da se desi sutra - on dodaje.

Kaže da smo mi svedoci 1991. i da su u to vreme promene bile dinamične i da je strani faktor bio preopterećen raspadom Sovjetskog Saveza.

- Leto 1991. godine obaveštajci zapadnih sila pokušavaju da dokuče šta će se desiti u Moskvi, u avgustu je puč u Moskvi, u decembru se raspada Sovjetski Savez i u to vreme počinje građanski rat na našem prostoru. To je opterećujuća lekcija iz istorije. U trenutku kada mi nismo prepoznati kao bitni, u trenutku ako NATO kao takav ne bude ovo što jeste sad, ako Evropske zemlje imaju neka svoja preča posla, mi kao Balkan dospevamo u bezbednosni ćorsokak i to je opasnost za nas - objašnjava Kapor.

Smatra da Srbija ima nedostatak važnosti, posebno u zapadu.

Foto: Kurir Televizija

- Kosovo se smatra nezavisnom državom od 27 članica Evropske Unije, smatra se nezavisnom državom od ogromne većine članica NATO saveza i oni se u skladu sa time i ponašaju prema situaciji u vezi Kosova i njihovih odbrambenih snaga, to nije pitanje za njih o kome oni preterano razmišljaju - rekao je Kapor.

Miodrag Kapor Foto: Kurir Televizija

