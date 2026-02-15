Slušaj vest

- Čast mi je i zadovoljstvo da dočekam i ugostim predsednika Azerbejdžana u našoj zemlji. Ova poseta je još jedan snažan izraz prijateljstva i strateškog partnerstva između Srbije i Azerbejdžana, koje obuhvata intenzivnu ekonomsku, energetsku i infrastrukturnu saradnju u cilju obezbeđivanja energetske sigurnosti, modernizacije kritične infrastrukture i boljeg života naših građana.

- Zahvalan sam Vam predsedniče Alijev na ličnoj posvećenosti jačanju odnosa naše dve zemlje i dva naroda. Dobro nam došli, dragi prijatelju! Osećajte se u Srbiji kao kod svoje kuće!, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekavši predsednika Republike Azerbejdžana Ilhama Alijeva na aerodromu u Beogradu.

