Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je danas predsednika Republike Azerbejdžana Ilhama Alijeva na aerodromu u Beogradu.
"DOBRO NAM DOŠLI, DRAGI PRIJATELJU" Ovako je predsednik Vučić dočekao predsednika Azerbejdžana na aerodromu: Osećajte se u Srbiji kao kod svoje kuće! (FOTO)
- Čast mi je i zadovoljstvo da dočekam i ugostim predsednika Azerbejdžana u našoj zemlji. Ova poseta je još jedan snažan izraz prijateljstva i strateškog partnerstva između Srbije i Azerbejdžana, koje obuhvata intenzivnu ekonomsku, energetsku i infrastrukturnu saradnju u cilju obezbeđivanja energetske sigurnosti, modernizacije kritične infrastrukture i boljeg života naših građana.
- Zahvalan sam Vam predsedniče Alijev na ličnoj posvećenosti jačanju odnosa naše dve zemlje i dva naroda. Dobro nam došli, dragi prijatelju! Osećajte se u Srbiji kao kod svoje kuće!, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekavši predsednika Republike Azerbejdžana Ilhama Alijeva na aerodromu u Beogradu.
