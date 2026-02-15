Predstavnici blokadera sada su i javno obznanili da gube podršku svojih profesora i da im ljudi koji su ih do juče podržavaju sada okreću leđa.
BLOKADERE VIŠE NI PROFESORI NE PODRŽAVAJU: Javno priznali da gube podršku na fakultetima
Jedna studentkinja-blokaderka je tokom držanja govora u Kragujevcu rekla okupljenima da su im uprave mnogih fakulteta okrenule leđa.
- Nažalost studenti sa mnogih fakulteta ostali su bez podrške svojih profesora i samo je mali broj njoh ostao čvrsto uz svoje stavove - rekla je ona.
