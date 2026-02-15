Slušaj vest

Jedna studentkinja-blokaderka je tokom držanja govora u Kragujevcu rekla okupljenima da su im uprave mnogih fakulteta okrenule leđa.

- Nažalost studenti sa mnogih fakulteta ostali su bez podrške svojih profesora i samo je mali broj njoh ostao čvrsto uz svoje stavove - rekla je ona.

